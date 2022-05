Hatik lynché par les internautes, réagit à la polémique de son refus de monter sur scène

La raison de l’annulation de son concert ne passe pas, Hatik répond !

La vidéo a suscité l’indignation des internautes, depuis quelques jours Hatik subit des nombreuses suite à l’annulation d’un concert au dernier moment. Face aux critiques et à l’accusation d’avoir annulé sa prestation faute de spectateurs présents dans la salle le rappeur a décidé de prendre la parole pour s’expliquer sur cet incident.

C’est suite à la diffusion d’une séquence filmée à Melun que l’affaire a éclaté. L’organisateur de l’événement informe au public présent dans la salle qu’Hatik ne va pas monter sur scène à cause du manque de personnes dans le public. Face au scandale, l’artiste s’est confié sur les raisons de cette décision pour rétablir la vérité et donner sa version des faits.

Le rappeur livre sa vérité !

« La vérité c’est que j’ai une équipe extraordinaire autour de moi. Et quel genre d’individu je serais si je commençais, aujourd’hui, après toutes ces batailles menées en famille, à me dédouaner et à jeter au feu les personnes responsables ? J’aime à croire que je vaux un peu mieux que ça. Donc je prends sur moi les louanges comme je prends sur moi les critiques. Car c’est le prix de la vie d’artiste que j’ai choisi » a-t-il commencé à expliquer avant de poursuivre, « La vérité, c’est que je suis sincèrement et profondément désolé pour l’évènement de mercredi dernier qui est venu gâcher une tournée jusqu’ici parfaite. Et nuire à une image que je me tue a vouloir parfaire après l’avoir moi-même écornée il y a bien longtemps de cela. ».

« La vérité c’est que cela fait 2 ans maintenant que bon nombre de gens anonymes ou connus s’attellent à la tâche de me nuire, ou du moins de tenter. J’ai mérité bon nombre de critiques passées. Et je les ai assumées comme un homme. Et si demain je mer*e je serai encore le premier à assumer mes tords. » a précisé Hatik dans son message posté sur Instagram pour répondre aux critiques avant de conclure. « La vérité c’est que j’ai pris pour meilleurs alliés le silence et le travail. Et que je ne compte pas changer mon fusil d’épaule. Car je sais au plus profond de moi que c’est la seule manière de perdurer. La vérité c’est que je suis épuisé de devoir me battre contre la parole très bruyante. Mais peu importante de gens qui n’ont pour seule plate-forme que les réseaux sociaux. Si positifs parfois, si nocifs souvent. ».