Matthieu Delormeau va quitter TPMP suite à son clash ? La mise au point d’Hanouna

Chroniqueur de TPMP depuis 2015, Matthieu Delormeau est-il sur le départ ? Absent lors des dernières émissions la rumeur prendre de l’ampleur suite à sa récente embrouille en direct sur la plateau télévisé face à,Gilles Verdez. Cyril Hanouna s’est exprimé à ce sujet pour faire une mise au point sur la situation de son compère en attendant son éventuel retour.

Matthieu Delormeau absent depuis son gros clash !

Cyril Hanouna est habitué à devoir gérer des situations tendues sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste mais dernièrement le débat sur l’affaire du joueur Parisien, Idrissa Gueye autour a mal tourné entre Gilles Verdez et Matthieu Delormeau ce dernier a quitté l’émission après avoir insulté son confrère. Depuis cet incident, il s’est absenté et n’a fait aucune apparition à l’écran. « Gilles est là aujourd’hui et bravo d’être là. On fait un métier qui n’est pas difficile. Et les comportements de starlette, il n’y en a pas ici […] Quand on doit faire l’émission, on l’a fait. Ce n’est pas le Club Med ! On fait l’émission, on est une famille et si quelque chose ne va pas, on en parle et on assure son poste. Matthieu, je l’adore. Mais il faut être là et tenir son poste. Il n’y a pas de starlette dans TPMP. Il n’y a pas de ‘je ne viens pas le lendemain, je dois me reposer et je ne vais pas bien. La télé, c’est du talent et du mental » a déclaré l’animateur de TPMP sur ce conflit entre les deux chroniqueurs.

« Il ne fera pas TPMP People demain. Je lui ai dit de se reposer jusqu’à la fin de la semaine […] Il a été peiné par ce qui a été dit. Il reviendra lundi » a ensuite ajouté Cyril Hanouna sur la suite de cette altercation verbale entre Delormeau et Verdez. Benjamin Castaldi a ensuite pris la place de Matthieu aux commandes de l’émission TPMP People en justifiant sa présence, « J’ai remplacé au pied levé Matthieu Delormeau, mon ami, mon petit frère que j’embrasse. Il reviendra je pense la semaine prochaine ».

Finalement Delormeau a été absent toute la semaine passée et Cyril Hanouna a annoncé au public que le chroniqueur ne sera pas de retour cette semaine en affirmant jeudi denier, « On se retrouve lundi. Demain, c’est un best of, vendredi aussi et après, c’est Benjamin Castaldi » alors que Matthieu est sorti du silence sur Instagram en s’affichant dans une story en train de prendre du repos à Antibes, « séjour repos » a-t-il confié.