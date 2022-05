Benzema : Pascal Praud choque en l’accusant d’être la cause des débordements au Stade de France

Après s’être fait tacler par Booba sur son soutien manque de soutien envers le rappeur français, Karim Benzema vainqueur de sa cinquième ligue des champions avec le Real Madrid vient d’être ciblé par les propos polémiques de Pascal Praud qui accuse l’attaquant français d’être indirectement lié aux débordements au Stade de France samedi dernier. Face au scandale de sa déclaration le présentateur s’est ensuite expliqué.

L’incroyable dérapage de Pascal Praud sur Benzema !

La séquence a choqué les internautes, dans l’émission « L’heure des pros » diffusée sur CNews, le présentateur Pascal Praud est revenu sur l’actualité du moment en compagnie de ses chroniqueurs. Pour débuter la semaine, ils se sont exprimés sur l’affaire des débordements et des faux-billets lors de la finale de la C1 entre Liverpool et le Real Madrid. L’événement s’est déroulé à Paris au Stade de France, lors de cette soirée les organisateurs et le service de sécurité se sont rapidement retrouvés complètement débordés par les incidents au alentour de l’enceinte. Des nombreuses personnes ont réussi à pénétrer dans le stade avec un faux billet alors que d’autres avec des vrais billets étaient bloquées dehors et se sont fait gazer par la police.

Dans les vidéos relayées par la presse plusieurs individus sans billets forcent les portiques d’entrée ou passent au dessus des grilles alors que des supporters des Reds sont eux empêchés de rentrer dans le Stade de France. Pascal Praud a trouvé une explication assez invraisemblable à ce chaos en affirmant que la présence de Karim Benzema est liée aux infractions constatées. « Personne n’a dit dans une réunion : ‘attention y’a Karim Benzema sur le terrain’, c’est ça le problème , personne n’a pensé à ca. C’est aussi simple que ça. Parce que si y’a pas Karim Benzema, ces gosses ils ne sont pas là » a-t-il déclaré.

Face aux critiques sur la gravité de ses mots, Pascal Praud a tenté de se justifier en accusant des « esprits malveillants » de tenter de lui nuire avec un montage car la séquence n’a pas été diffusée dans son intégralité sur les réseaux et sa déclaration a été relayée hors contexte. « Je précise que jamais, évidemment, je n’ai tenu Karim Benzema responsable des débordements » s’est-il défendu.