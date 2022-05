Jul révèle son concept inédit avec la sortie de 18 clips en 4 heures

De retour dans les bacs avec un nouvel album baptisé « Extraterrestre », Jul vient de lever le voile sur son idée inédite qui n’a jamais été vu en France. Le rappeur Marseillais avait annoncé il y a quelques jours vouloir faire fort avec un nouveau concept sans donner plus de détails, le J va offrir au public 20 clips en une seule journée.

Le 3 juin prochain Jul va dévoiler le 17ème album solo de sa carrière, son premier projet de l’année après avoir été très actif en 2021 avec deux albums « Demain ça ira » et « Indépendance » ainsi que la compilation « Classico Organisé » regroupant des rappeurs Marseillais et Parisiens. L’artiste le plus prolifique en France a décidé d’innover pour ce nouvel opus, il a clippé tous les morceaux du projet soit 20 clips.

1 album et 20 clips pour le bonheur des fans de Jul

Pour le moment Jul a dévoilé deux clips extraits de cet album avec « Ça tourne dans ma tête » mis en ligne au début du mois (11 millions de vues sur Youtube) puis plus récemment « Superstar » (6 millions de visionnages). Le jour de la sortie d' »Extraterrestre » de 18h à 22h va également mettre en ligne les 18 clips des autres extraits du projet comprenant 20 titres dont deux featurings avec Houari et Moubarak, signés tous les deux sur son label D’or et De Platine.

« EXTRATERRESTRE – 20 clips. J’vous avais promis des surprises. j’ai clippé tous les titres de l’album et vous pourrez tous les déguster sur la chaîne YouTube DORETDEPLATINE ce vendredi 3 juin de 18h à 22h. Je compte sur vous ma team pour être la… et mercééé a commenté Jul sur Twitter avant d’ajouter sur Instagram le lancement d’un concours, « Ma team j’vous avais promis des surprises de feu. J’ai essayé de tout donner pour vous, comme toujours pour rendre à ma team. En plus de l’album et des clips, j’vous ai préparé un concours pour gagner des NFT exclusifs que j’ai fait de l’album Extraterrestre. Y en aura un pour chaque titre de l’album et chacun d’eux permettra d’avoir accès à des contenus exclusif : – Recevoir les certifications physiques liées à l’album & aux singles (disque d’or, de platine…) – Réduction à vie de 20% sur le site Doretdeplatineshop.com. Pour participer au tirage au sort, vous aurez un code dans chaque version physique de l’album et il faudra le rentrer sur doretdeplatineshop.com/ ».

Le J va donc gâter ses fans pour la sortie de cet opus qui devrait lui permettre d’obtenir un nouveau disque d’or et de platine.

EXTRATERRESTRE – 20 clips

