Jul se prépare comme un athlète pour le Vélodrome !

En marge de la sortie de son nouvel opus baptisé Extraterrestre ce vendredi 3 juin, Jul prépare l’un des plus gros événements de sa carrière pour ce samedi 4 juin avec un concert exceptionnel devant 60 000 personnes dans la stade Orange Vélodrome de Marseille dans lequel évolue son équipe de football préférée l’OM. Dans un entretien accordé à BFM Marseille Provence, le « J » s’est confié sur sa préparation pour ce concert très attendu par ses fans.

C’est la consécration pour Jul à 32 ans et avec près de dix années de rap derrière lui, il est devenu le plus gros vendeur de disque de l’histoire du rap français avec plus de quatre millions d’albums vendus et va enfin pouvoir rassembler des milliers de fans dans sa ville de Marseille au Stade Vélodrome ce samedi. « Je suis très content, j’ai hâte de monter sur scène sur le premier son » a déclaré le rappeur Marseillais dans son interview pour BFM Marseille Provence sur cet événement avant de décrire ce qu’il ressent avant de retrouver son public pour ce concert, « C’est incroyable, j’y ai travaillé, je fouillais les gens devant le stade, et là, je me retrouve à chanter devant 60.000 personnes ».

Le rappeur Marseillais réalise enfin son rêve

« Le Vélodrome, c’est mon rêve qui va se réaliser« s’est satisfait Jul avant de s’exprimer sur sa préparation pour être en forme ce jour-là « Je l’ai pris très au sérieux. Je fais du sport, j’ai perdu 15 kg, j’ai réappris tous mes sons« . L’artiste Marseillais ne devrait pas manquer l’occasion d’interpréter sur scène les nouveaux titres de son prochain projet ainsi que ses plus grands classiques de son immense discographique qui comptabilisera vendredi au total 17 albums. « J’ai apporté une nouvelle couleur dans l’album : au début de chaque titre, j’ai mis des sons, j’ai essayé de faire le truc un peu spatial. Ils vont se régaler » a-t-il ajouté sur son nouvel opus à paraitre vendredi.

Pour ce concert d’anthologie le « J » devrait également s’entourer de plusieurs invités de la ville Phocéenne pour assurer le show même si pour le moment aucun n’a filtré.

