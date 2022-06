Après la défaite de Tony Yoka face à Martin Bakole, Cédric Doumbé s’est confié au média Booska-P pour donner son avis sur boxeur français et il n’a pas été tendre avec son confrère dans cette interview « Surcoté Sous-coté » en dénonçant le niveau des anciens adversaires sur le ring du champion olympique.

Cédric Doumbé s’en prend à Tony Yoka !

Avec onze victoires sur onze combats professionnels à son actif, Tony Yoka a connu sa première défaite en pro le 15 mai dernier contre l’athlète congolais Martin Bakole à l’Accor Arena. Dépassé par la puissance de son rival, il a perdu le combat sur décision des juges. Soutenu par Rohff suite à cette déconvenue le français avait rendu hommage à son adversaire tout en remerciant ses fans de leur soutien avant d’annoncer vouloir revenir plus fort en apprenant de cet échec. De passage pour un entretien chez Booska-P, le combattant de kickboxing qui performe désormais en MMA, Cédric Doumbé s’en est pris au champion du monde amateur de boxe dans la catégorie super-lourds en 2015.

« À l’unanimité des juges, de la France, du monde, de l’univers : il est surcoté à la mort. On va pas dénigrer, il est bon. Il a été champion olympique. Il est surcoté. Est-ce que vous avez vu son premier adversaire ? Tu connais Fort Boyard ? La Boule ? Bah c’est le même avec des tatouages. » a commencé à affirmer Cédric Doumbé. « Ok t’as signé un bon contrat avec Canal +, qui te donne de l’oseille, c’est tout ce qu’on souhaite, on aimerait tous avoir ce contrat, bsahtek. » s’agace ensuite le kickboxer franco-camerounais avant d’enchainer, « Par contre, ne mens pas au public. Encore nous les boxeurs, on sait que c’est du mytho. On sait que tu dois monter tranquillement, progressivement. Au début t’as la boule de Fort Boyard, d’accord. Progresse, prends de mieux en mieux. Là, que des chèvres. Non, moi je ne le vois pas être champion du Monde de poids lourds ».