Kamelancien défend Booba contre les influenceurs, « vous utilisez l’Islam pour carotter les gens »

Kamelancien a décidé de suivre Booba dans sa lutte contres les arnaques des influenceurs en adressant un gros message de soutien à son compère qui a validé la démarche. C’est suite aux affaires des révélations contre Marc Blata et Magali Berdah que l’ancien rappeur connu notamment avec son titre « Le charme de la tristesse » a pris la parole pour défendre le DUC.

Depuis plusieurs semaines, Booba mène une guerre contre les arnaques sur les réseaux et récemment le ton est monté avec Magali Berdah qui est suivie par plus de 1 million d’abonnés sur Instagram. Elle prétend subir un harcèlement de la part de Kopp et a porté plainte avant que ce dernier n’en fasse de même. Il a également récemment lancé le hashtag « #blatarnaque » contre Marc Balta et a validé l’idée d’un combat de boxe contre Dylan Thiry. Le père de Luna et Omar a par la suite obtenu la force de Kamelancien pour ses actions contre les influenceurs, « @oklm Kamelanc’ se joint à toi« a-t-il réagi avant de poster un message pour le soutenir ouvertement.

Booba s’offre un soutien imprévu de Kamelancien

« Booba mène un combat noble, n’en déplaise à certains. » début-t-il dans sa déclaration. « Il dénonce et dit tout haut ce que vous pensez tout bas et vous continuez à suivre toutes ces arnaqueuses et arnaqueurs. » explique-t-il ensuite. « À la base, les mecs en face ce sont des petits fans, qui écoutaient nos musiques. J’ai étudié le cas car je ne les connaissais pas, certains même m’envoyaient des messages, je répondais par respect. Mais vous avez été trop loin, et en plus vous utilisez l’Islam pour carotter les gens » a conclu Kamelancien.

Le rappeur du 94 anciennement signé sur la label S-kal Records de La Fouine a également publié une vidéo dans laquelle il réaffirme son soutien à Booba tout en se justifiant sur cette prise de position. Des propos appréciés par B2O qui a partagé la séquence sur Twitter en le remerciant, « Kamelancien enfin quelqu’un qui parle. Bien vu frérot #réveillezvous ça mange du caca fréro du caca halal ».