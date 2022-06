La F règle ses comptes avec Gazo et l’interdit de venir à Lyon

En pleine ascension dans le rap game ces derniers années, Gazo semble s’être fait quelques ennemis comme l’atteste la récente déclaration virulente du rappeur Lyonnais, La F qui est très remonté contre l’interprète de « CELINE 3x » et vient de pousser un gros coup de gueule.

Après le succès de son album « DRILL FR », Gazo prépare son prochain projet et a récemment affirmé ne plus vouloir faire de featuring. En attendant son nouvel opus, le rappeur français originaire d’Île-de-France vient de dévoiler un nouveau tube avec « CELINE 3x » qui n’a pas quitté le Top 5 des singles les plus écoutés en France depuis sa sortie ainsi qu’un morceau inédit pour Colors nommé « Molly » mais il vient d’être pris à partie par La F, ce dernier vient de lâcher ses vérités.

Gazo avertit par La F prend un coup de pression, « Lyon tu viens plus ! »

En effet La F a tout d’abord posté une copie d’écran sur ses réseaux pour démontrer que Gazo l’a bloqué. « Yo le prince de la drill, t’as si peur que ça ? Y’a papa il arrive, débloque moi » a-t-il ajouté comme message. « Il faut savoir que lui et moi on a de l’ancienneté déjà. Là je vous montre mon visage comme ça, il n’y a personne qui va dire ‘ouais je me cache derrière un masque’. » confie-t-il avant de poursuivre. « Il faut savoir que lui je l’ai déjà laissé rapper à Lyon. Tu m’as remercié parce qu’on t’a laissé rapper. Me force pas à ramener les organisateurs de la soirée à le dire en vidéo. Ils le feront. Lyon c’est à moi. Ca veut dire toi maintenant, Lyon tu viens plus« .

La F s’est ensuite expliqué plus en détails sur cette affaire. « Pourquoi tu me bloques d’Insta, je t’ai fait quoi ? Je t’ai déjà empêché de manger ? Je t’ai fait quoi moi ? Je ne t’ai rien fait du tout frère. Tu me mets des bâtons dans les roues, tu me n*ques mes feats avec des artistes. Tu parles mal de moi, je n’ai pas compris. Normal que ça m’énerve. Je suis là pour faire manger ma famille » décrit l’artiste Lyonnais » avant de conclure. « Je ne suis pas là pour faire du tort à qui que ce soit. Normal que ça m’énerve. Ca fait un petit moment que ça dure. Dans le passé j’ai fait des erreurs. J’ai été beaucoup impulsif par moment. Je suis très loin d’être un bâ*ard malgré la sombritude de mes textes. Quand tu faisais du logobi GT à Chatelet les halles, moi je baissais la cagoule, je braquais des banques, je laissais des corps par terre frérot. Toi et moi on joue vraiment pas dans la même ligue. Ca m’a bloqué l’ascenseur mais c’est pas grave je suis en train de monter ».

