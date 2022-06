Koba LaD réalise un exploit inédit dans l’histoire du rap français

Koba LaD confirme une fois de plus son statut dans le rap game. Il est devenu ces dernières années l’un des rappeurs de la nouvelle générations le plus écouté par les auditeurs de rap français et vient de le prouver en chiffres sur les plateformes de streaming avec un nouveau record de précocité à son actif.

Koba LaD encore un peu plus dans la légende !

Depuis la sortie de son premier album “VII” en 2018, Koba LaD a connu une ascension fulgurante en confirmant son succès avec “L’Affranchi” en 2019, “Détail” en 2020 puis sa mixtape “Cartel” volume 1 et 2. Avec plusieurs singles d’or et de platine à son actif, le rappeur Parisien compte également deux singles de diamant avec “RR 9.1” et “Daddy Chocolat”, actuellement c’est son titre “Doudou” en collaboration avec Naps qui occupe les premières places du classement des morceaux les plus écoutés en France ce qui lui a permis de franchir un nouveau cap dans sa carrière cette semaine.

En effet il y a quelques jours, Koba LaD s’est offert un nouveau record, il a dépassé le milliard de streams sur Spotify à seulement 22 ans ce qui en fait le plus jeune rappeur francophone à réussir cet exploit. L’artiste originaire du 91 totalise sur la célèbre plateforme de streaming plus de 3 millions d’auditeurs mensuel, il cartonne avec “Doudou” (plus de 34 millions de streams), “Daddy Chocolat” (67 millions de streams), “Coffre Plein” (57 millions d’écoutes), “RR 9.1” (76 millions de streams) ou encore avec sa collaboration sur “Le Classico Organisé” avec Jul, SCH, PLK, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar, Naps et Gazo (38 millions d’écoutes).