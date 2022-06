Fin de carrière pour Seth Gueko qui en révèle les raisons

On sait pourquoi Seth Gueko arrête le rap !

Ce vendredi Seth Gueko a décidé de présenter le dernier album de sa carrière après plus de 20 ans dans le game avec son opus « Mange tes morts« . Lors de son passage sur la radio Mouv’, le rappeur originaire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est exprimé dans les détails sur les raisons de cette décision murement réfléchie.

Pour conclure sa carrière, Seth Gueko vient de dévoiler son 7ème album. Un projet de 20 morceaux avec un nombre impressionnant d’invités tel que Dala, Kanoé, Souffrance, Kofs, Le Rat Luciano, Akhenaton, Sat L’Artificier, Cabalerro, JeanJass, Jason Voriz, Roi Heenok, Tovaritch, Stos, Youssoupha, Benjamin Epps, DA Uzi et Gribs. Pour la promotion de son opus, Nicolas Salvadori de son vrai nom enchaine les interviews et s’est confié dans le Mouv’ Rap Club face à Pascal Cefran, Ismael et DJ Serom sur sa retraite musicale.

Le Professeur punchline part au Top

Seth Gueko a confirmé que « Mange tes morts » est bien son dernier album mais qu’il le considère comme le meilleur mais en avouant qu’il est désormais venu le temps pour lui de se retirer. « Faut savoir partir, faut savoir se retirer au bon moment. Je pars au top de ma forme physique, au top de ma forme au niveau des rimes, des punchlines » s’est-il justifié. Il a ensuite déploré le fait que des auditeurs n’ont prêté attention à cet album uniquement car c’est le dernier. Selon lui les gens ont commencé à se dire, « « ah ouais mais faut que je l’achète celui-là », allez vous faire encu*er, fallait acheter les autres. Mais bon tant mieux comme ça ils vont se refaire la discographie, elle est longue. Il y en a qui vont me découvrir peut-être sur cet album là et découvrir qu’il y en a 17 derrière. », s’est-il attristé.

Le nouvel opus de Seth Gueko est disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming depuis le 3 juin et il a tout de même évoqué la possibilité de sortir des nouveaux projets aux formats courts comme un EP en streaming à l’avenir.