Ice-T ridiculisé pour avoir baladé sa fille de 6 ans en poussette, il réagit

Les critiques ont été virulentes contre Ice-T pour s’être affiché sur les réseaux en train de promener sa fille de 6 ans dans une poussette. Face aux moqueries le rappeur américain est sorti du silence pour répondre aux internautes et remettre en place les détracteurs.

Il serait temps de la laisser grandir son enfant se sont étonnés des internautes à l’encontre de Ice-T sur sa façon de s’occuper de sa petite fille de 6 ans nommée Chanel. Le rappeur originaire de New Jersey qui s’est également lancé dans une carrière d’acteur vient de se faire réprimander une nouvelle fois sur Twitter sur sa manière d’éduquer son enfant. En 2019, il avait déjà été ciblé par les critiques car la mère de sa petite dernière lui donnait encore le sein à l’âge de 4 ans, une récente photo postée sur les réseaux de la petite famille vient encore d’agiter la toile.

Au mois de novembre 2015, Ice-T et Coco avaient révélé publiquement la naissance de Chanel Nicole Marrow, aujourd’hui la petite va fêter ses 7 ans dans quelques mois mais un cliché d’elle avec ses parents dans une poussette a amusé les Twittos. « Cette fille est trop grande pour être en poussette », « Pourquoi est-ce que cette petite fille est dans une poussette ? Vous l’humiliez et c’est pour ça qu’elle est malheureuse », « Elle est mignonne, mais agacée, vous la mettez dans une poussette alors qu’elle est à l’école élémentaire » peut-on lire dans les commentaires négatifs même si certains ont pris la défense du rappeur.

Après les moqueries, Ice-T s’est agacé et a décidé de répliquer suite à la publication de la fameuse photo par le CNN, « LOL CNN, vraiment ? Si la news la plus négative qu’ils aient pu trouver à mon propos est que je promène ma fille de 6 ans dans une poussette… Ça me va. Ces p***** de clowns continuent de creuser » a commenté l’acteur de 64 ans.

A stroll through the @atlantisbahamas shops…

Chanel is so over it unless there’s something cool to see.. Her face transitions instantly pic.twitter.com/yE7Prp4jmN

— Coco (@cocosworld) May 22, 2022