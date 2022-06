Booba adresse un gros message à Soolking qui répond

Booba oublie les clashs en soutenant Soolking et Uzi

Après la mise en ligne de la version du morceau « Pablo » avec le couplet de Maes puis sa mise en garde contre Magali Berdah de régler leur différend en justice devant les tirbunaux, Booba vient d’apporter sa force à Uzi ainsi qu’à Soolking en faisant passer un message élogieux envers ce dernier qui a apprécié le geste en le remerciant.

Uzi vient d’annoncer la sortie de son nouvel album baptisé « Meilleur qu’hier » pour le 24 juin en publiant le visuel du projet ainsi que sa tracklist avec la liste des invités avec Booba, Oboy, Soolking, Lynda, Timal et Isk. Dans ce nouveau paysage d’un rap français qui reprend ses quartiers partout en France, Uzi n’était pas prévu à la fête. Et pourtant, venu du 77, en moins de deux ans, le rappeur a tracé dans les charts comme on fend une foule, vers le top, sans passer par la case rookie, décrochant des singles diamant (« À la fête ») et or avec son premier album Cœur abîmé, certifié or en juin 2022. Cette carte de visite musicale est à son image : frondeuse, hyper variée, solo.

B2O annonce un gros tube !

Pour bien marquer cette évolution, contrairement à son premier album totalement solo, c’est un casting 5 étoiles qu’il convoque pour ce deuxième album, « Rotterdam » feat Oboy « T’abuses » featuring ISK et Timal, « Trophée » avec Booba, « La famille » en collaboration avec Soolking et enfin « Mal au cœur » en feat avec Lynda.

Booba a partagé l’annonce de la sortie de cet album sur Twitter en relayant la pochette du projet ainsi que la légende, « Retrouvez Booba sur le deuxième album de UZI le 24 juin. Le feat avec @Soolking gros HIT« . Soolking a validé le message en répondant à B2O, « Merci et grosse force au frérot @OfficielUzi« .

Meilleur qu’hier, le 2ème album d’Uzi

La mélancolie qui se mêle à un son le plus brut et plus street, mélodieuse mais aussi criarde qui vient des tripes. Un état d’esprit et un ADN musical typique de son département d’origine. Dans le 77, ça chante pour adoucir la vie parfois dure et ça crie pour cracher des vérités.

Avec son deuxième album, Meilleur Qu’Hier, le rappeur Uzi poursuit sa quête de parler au plus grand nombre, de partir de ce qu’il vit pour rencontrer le plus d’oreilles et d’âmes. Son jeune âge ne l’empêche pas d’avoir un vécu et des choses à dire. Uzi touche avec des mots simples et directs et des mélodies qui bousculent nos émotions. Toujours en progression, l’artiste se lève chaque jour avec comme but d’être meilleur qu’hier.