Niska se moque de la coupe de cheveux de SCH à ses débuts

SCH n’aurait pas misé sur Niska

C’est à l’occasion de la promotion pour l’émission Nouvelle Ecole diffusée sur Netflix que le trio formant le jury, SCH, Niska et Shay se sont exprimés sur leurs débuts dans la musique dans une interview pour la radio Mouv’. Le rappeur d’Évry s’est notamment amusé de la coupe de cheveux de son compère Marseillais au début de sa carrière tout en validant sa performance en freestyle à l’époque.

Les 4 premiers épisodes la Nouvelle Ecole sont disponibles sur Netflix. Depuis plusieurs semaines la célèbre plateforme de service de vidéo à la demande a annoncé la sortie de ce programme consacré au rap français pour dénicher la nouvelle pépite du game avec SCH, Shay et Niska qui vont élire le vainqueur de l’épreuve pour une récompense de 100 000 euros. « Pour moi, c’est le partage et la détermination. Je suis heureux de partager mon expérience. Et mon vécu à la future génération de rappeurs ou rappeuses. Et leur montrer qu’avec détermination, tout est possible. C’est le combat de la vie : partir de rien et se battre pour réaliser son rêve. » a confié l’interprète du tube Réseaux au sujet de sa participation à cette émission. « Toute ma jeunesse j’ai vu des compétitions de ce type. Mais jamais pour notre culture. Aujourd’hui, avec Rhythm + Flow : Nouvelle École. Nous avons enfin la possibilité de marquer un tournant majeur pour le rap français » a ajouté de son côté le « S ».

Les débuts du jury de la Nouvelle Ecole amusent les rappeurs

Cette semaine dans une interview pour Mouv’, les trois rappeurs ont été questionnés sur leurs débuts à eux dans le rap avec des réactions amusantes des différents membres du jury de la Nouvelle Ecole. Ils ont visionné un freestyle de SCH de 2012 que Niska a validé sauf pour l’apparence physique du rappeur Marseillais concernant sa coupe de cheveux, « Franchement je valide. À part la petite coupe au gel« commente-t-il mort de rire. Ils ont aussi visionné le premier clip du Charo en 2011 au début de sa carrière qui n’a pas convaincu ses acolytes. « À ce moment là… Je t’aurais pas pris. J’aurais dit : « Peut-être reviens à la Saison 2 » » déclare le « S », « De base, SCH n’aurait pas mis 1 euro sur Niska. Et pourtant, il s’en est quand même sorti » précise Shay.

La séquence se conclue avec le visionnage du clip de « Cruella » de Shay sorti en 2011 avec Booba en featuring que Niska ne valide pas, « Je l’aurais pas prise », « J’aurais dit : « C’est frais, elle à un béret » réagit avec humour SCH.

