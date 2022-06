Feuneu, le manager de Wejdene déplore l’ingratitude des artistes

Le manager de Wejdene semble avoir vécu de mauvaises expériences

Connu pour avoir révélé Wejdene grand public, Feuneu, le manager de la jeune chanteuse de 18 ans en pleine ascension depuis le succès de son tube « Anissa » vient de témoigner de sa jeune expérience de producteur lors de la 4ème édition du Salon des Projets Pro au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne et a fait part du manque de gratitude des artistes dans sa déclaration.

Feuneu a souvent clamé sa fierté d’avoir lancé la carrière de Wejdene alors que cette dernière n’était âgée que de 16 ans à ses débuts en d’enchainant les succès avec les titres « Anissa« , « Coco » « Réfléchir », « Je t’aime de ouf » ou encore il y a deux mois avec le single « La Meilleure » dont les clips cumulent tous des millions de vues sur Youtube. Elle a même obtenu l’année dernière son premier disque de platine avec l’album « 16 » mais au mois de novembre dernier, son manager avait vivement critiqué les producteurs de l’ancienne école sans citer de nom.

Il n’y a pas plus ingrat que les artistes d’après Feuenu

« Pendant que les autres anciens me voient en concurrent même un message jamais eux de leur part chacun son délire (je m’adresse aux producteurs de l’ancienne école). Vous allez voir de plus en plus de Feuneu. Des producteurs déterminés de partout qui vont faire avancer la culture ! Avec des méthodes de marketing différente que l’ancienne école. Vous voulez être discret c’est vos choix. Nous on est jeunes et ambitieux, on n’a pas 40 piges laisse nous kiffer et voir les étoiles » s’était-il agacé avant de poursuivre. « Des producteurs qui se mettent en avant y’en a eux pleins… certains manquaient de charisme, ils ont préféré faire un pas en arrière. On fait les choses bien nous, on met nos artistes sur la lune ! On reste dans les étoiles pas loin. On fait d’abord péter l’artiste avant de penser à nous ! On connait nos priorités. Les directeurs artistiques producteurs dont j’étais fan de base m’ont déçu. Un m’a négligé, un a parlé sur moi en mal au label. Un m’a carotté mon ancien artiste et un m’a pris pour un con à me proposer des avances de 20k. ».

Les mauvaises mésaventures de Feuneu dans le milieu de la musique ne l’ont pas découragé, il y a quelques mois, le manager de Wejdene a même révélé être devenu millionnaire. De passage le 4 juin à la dernière édition du Salon des Projets Pro, il s’est exprimé sur l’attitude de certains artistes en déclarant, « Il n y a pas plus ingrat que les artistes parce que les artistes oublient qui ils étaient quand ils n’avaient rien. Moi je me bats contre ça ».