Mounir Moons s’attaque à Lacrim qui le remet en place, ça chauffe !

La tension monte entre Lacrim et Mounir Moons !

Lacrim fait parler de lui ces derniers jours en dehors de son actualité musicale. Le rappeur français a lancé une collection de vêtements pour s’en prendre à Philipp Plein et a répondu à ses détracteurs sur les rumeurs le concernant. Cette fois-ci c’est à cause de Mounir Moons que l’auteur de Corleone agite la toile, la situation s’est tendue entre les deux hommes sur les réseaux.

Mounir Moons s’est fait connaitre sur Internet pour ses trolls et vient de cibler Lacrim sauf que cela n’a pas plu à ce dernier. Le blogueur reproche à l’artiste originaire du 94 son concours mis en place pour remporter des chiots et d’en posséder plusieurs comme il l’affiche fréquemment sur les réseaux. « Ce message concernant la polémique pour le ‘concours’, je vois que les associations se déchainent, j’ai trois choses à éclaircir. Je ne savais pas que ce ‘concours’ n’était pas légal en France. Ensuite dans la vidéo tout est en Anglais, j’habite pas en France et à aucun moment j’ai dit que c’était pour les Français. » s’était récemment expliqué le rappeur à ce sujet face aux critiques.

Un clash éclate entre le rappeur et le blogueur

« Deuxièmement juste un message et j’aurais compris mon geste et je m’excuse si ça a pu heurter certains ensuite j’ai suivi le fond je suis pas d’accord du tout vous allez à l’animalerie on vus demande pas votre CV. J’ai le sentiment d’être responsable quand à la famille à qui je sentirais capable et aussi responsable d’élever un chiot comme des millions d’européens, je suis amoureux des animaux ne vous méprenez pas, l’erreur arrive acharné vous sur ceux qui maltraitent. » avait-il ajouté pour se justifier. Cette déclaration n’a pas convaincu Mounir Moons qui a virulemment taclé le rappeur dans une vidéo publiée sur les réseaux. Lacrim n’a pas apprécié a immédiatement répliqué.

« T’es un cotorep frérot, tu ne fais même pas 30 euros par mois t’insultes les gens. T’as 8000 followers depuis deux ans, tout ça pour ça. Arrête frérot va travailler, tu fais mal à la tête aux gens. Trou du c*l va, t’as 1000 vues » a réagi Lacrim visiblement très remonté contre les propos de Mounir Moons.

