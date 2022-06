Shay tacle Niska, « Elle veut régler ses comptes là tout de suite »

Shay met un coup de pression après les paroles osées de Niska

L’émission « Nouvelle Ecole » sur Netflix a marqué les retrouvailles entre Shay et Niska qui ne sont plus apparus ensemble depuis leur collaboration en 2019 sur le morceau « Liquide » extrait de l’album « Antidote » de la rappeuse Belge. A l’occasion d’une interview promotionnelle pour ce programme le duo est revenu sur la récente phrase controversée du rappeur d’Évry au sujet du tournage de leur clip.

Au mois de novembre dernier, Niska a choqué les auditeurs avec le titre « Lundi » issu du projet « Le monde est méchant » dans lequel une étonnante punchline avec une anecdote croustillante sur ses « sentiments » pendant le tournage du clip de « Liquide ». « J’avais l’barreau atroce pendant l’clip avec Shay » a-t-il confié avant de se justifier sur cette phrase, « Très beau clip avec Shay, ça s’est bien passé, on a tourné tranquille. Non c’est de la métaphore ». Une explication que n’a pas vraiment apprécié Shay et elle a décidé de le faire savoir à son compère du jury de la Nouvelle Ecole.

L’échange insolite entre les membres du jury de la Nouvelle Ecole

En effet lors d’une interview avec SCH pour le média Raplume, ils se sont exprimés tous les deux ouvertement sur cette fameuse phrase. Shay n’a pas hésité à remettre en place Niska le tout sous les fous rires du « S » amusé par la séquence. L’interprète du hit « Réseau » a dû faire un choix entre ses featurings sur « Mauvais Payeur » avec le Marseillais ou « Liquide » avec l’ancienne membre du 92i et il a choisi le single avec l’artiste Belge. « Allez on va prendre le plus récent. Je vais dire Liquide », a-t-il répondu.

« Je souris et tout mais toi t’as dit des dingueries. Moi je vais me faire allumer là. Tu rigoles : « Ah ouais ‘Liquide’ avec Shay ». T’as oublié ou quoi ? T’as entendu ce que t’as dit dans ton dernier album ?« a réagi Shay. « Bon je crois qu’on va tout arrêter là. Elle veut régler ses comptes là tout de suite. On est ensemble toute la journée, c’est là » a répliqué Niska mort de rire. « Non mais c’est pas ça. Me regarde pas comme ça quand tu dis ça. Tu dis Liquide, fin. C’est tout. T’en as déjà assez fait » a conclu la rappeuse.