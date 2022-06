Rohff révèle sans tabou ses revenus lui assurant un train de vie plus que confortable

On sait enfin combien gagne Rohff tous les mois !

La fortune des rappeurs est une question qui intrigue fréquemment les fans et faisant exception à la règle du silence à ce sujet, Rohff s’est exprimé ouvertement au contraire de ses compères souvent silencieux face aux questions des auditeurs ou des journalistes concernant les revenus perçus.

Sur les réseaux sociaux des nombreux rappeurs que cela soit aux Etats-Unis ou en France affichent souvent un train de vie luxueux entre les accessoires bling-bling, les voitures de sport, les grandes marques de haute couture ou encore les montres hors de prix mais très peu d’entre eux ont accepté de confier les chiffres de ce qu’ils touchent réellement tous les mois. Questionné à ce sujet, Rohff s’est ouvert à la question de l’argent qu’il gagne mensuellement.

La plupart des artistes évitent le sujet pour échapper aux impôts ou bien pour ne pas attiser la jalousie alors que d’autres peuvent faire croire qu’ils sont plus riches qu’en apparence. Rohff de son côté ne fait pas dans la langue de bois. De passage dans l’émission coanimée par le duo Guillaume Pley et Jimmy Labeeu nommée “Le QG” et diffusée sur Youtube, Housni s’est prête au jeu du “CV de l’invité” en répondant à des questions basiques dont celle du revenu fiscal déclaré aux impots. La plupart des invités esquivent cette question ou affirme ne pas le connaitre mais le rappeur du 94 a assumé ses revenus. “On s’est préparés, t’inquiètes. 10 000, 15 000 euros par mois je pense“ a-t-il déclaré en toute franchise sur ses gains mensuels mais sans donner de détails sur la source de ses revenus qu’il a sans doute diversifier durant ses 25 ans de carrière dans le rap.