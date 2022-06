Shay lynchée par les internautes pour ses choix dans la Nouvelle École

Les internautes se moquent de Shay, elle prend cher !

En attendant ce jeudi 16 juin pour découvrir les 3 prochains épisode de la Nouvelle École sur Netflix, les internautes ont été nombreux à commenter le début de l’émission dont le concept est inspiré de l’émission américaine “Rythm & Flow et notamment pour critiquer les choix de Shay dans sa sélection des participants puis pour éliminer les candidats.

La sortie de l’émission Nouvelle École suscite des nombreuses réactions des spectateurs et a permis à certains nouveaux talents du rap français de se démarquer dès les premiers épisodes alors que d’autres n’ont pas été retenus par les membres du jury formé de Niska, SCH et Shay qui représentent pour les deux premiers cités Paris et Marseille puis pour l’ancienne membre du 92i, la Belgique. Chacun des trois rappeurs tentent de trouver la perle rare qui pourra remporté le concours dans lequel les candidats s’affrontent sur scène face au public, dans des freestyles ou encore des battles pour tenter de gagner les 100 000 euros.

Les décisions incompréhensibles de la rappeuse Belge

Dans le premier épisode le jury tente de dénicher des talents à Paris, Bruxelles et Marseille avec des nombreux invités pour les accompagner ou guider les candidats comme Jul, Guy2bezbar, Mokobé, Dinos ou encore Doria. Sur Twitter, les internautes ont réagi à la diffusion des 4 premiers épisodes avant de connaitre la suite et un débat concernant Shay a agité la toile. En effet les internautes ont vivement critiqué les choix de l’artiste Belge comme sa décision de prendre Myra à la place de BEN plg ou encore son soutien pour Juss.

“Shay a dit non à un mec talentueux pour ce pleurnichard incapable de finir un couplet… honteux.”, “shay je l’adore mais dès le moment où elle a pas choisi ben plg et pris myra et qu’elle faisait tout pour que juss reste au point de critiquer vink pour rien et vouloir éliminer stlr franchement elle m’a foutu la haine que des décisions de merde depuis le début” peut-on lire dans les réactions sur Twitter ou encore “Mais Shay je l’aime bien mais la plupart de ses choix je ne les comprends pas. Comme l’autre qu’elle a fait revenir là” et “Par contre on est d’accord que Shay elle a choisi Aïcha au lieu d’Absolem juste parce que c’est une meuf??”.

