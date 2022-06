Aya Nakamura recalée par Booba à cause de Niska, B2O le clash !

Niska s’est mélangé avec tout le monde s’agace Booba

La relation entre Niska et Booba semble s’être tendue ces derniers temps comme vient de le déplorer le DUC de Boulogne qui regrette de ne pas avoir collaborer avec Aya Nakamura pour soutenir le rappeur d’Evry dans son différend avec l’interprète de Djadja. Une déclaration qui va encore agiter les coulisses sur les tensions dans le rap game.

Depuis leur première collaboration sur M.L.C extrait de l’album Zifukoro paru en 2016, Niska et Booba se sont toujours soutenus et ont même récidivé cette connexion à plusieurs reprises comme en 2017 pour le single Tuba Life issu du projet Commando et pour Ça va aller extrait de l’album Trône de B2O, puis sur un freestyle à Couvre feu en compagnie de Damso et Kalash ou encore avec le morceau Médicament en 2019 dont le clip cumule 90 millions de visionnages. Mais aujourd’hui, Kopp semble avoir certains regrets sur cette affiliation l’ayant empêchée de travailler avec Aya Nakamura.

La connexion Aya Nakamura et B2O avortée

En effet en 2020 un scandale a éclaté suite à la rumeur que Niska en couple avec Aya Nakamura à l’époque aurait violenté sa conjointe. “Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit… Mais quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris, etc., je me suis dit ‘wouah ah non je veux plus en fait’, j’avais quand même un peu honte (…) Je ne pensais pas que ça pourrait m’arriver à moi. J’ai publié parce que j’avais envie, pour dire ‘regardez, moi aussi ça m’est arrivé en fait’” avait confié la chanteuse sur cette affaire. “J’aurais pu faire comme tout le monde et raconter ce qu’il s’était clairement passé… Je pense que j’ai été un peu lâche sur ce coup-là (…) En fait, je me dis, si ça arrivait à une de mes proches je serais révoltée donc pourquoi pas pour moi-même ? Aujourd’hui, je porterais plainte et, en plus de ça, j’essaierais de faire passer un message en racontant tout ce qu’il s’est passé” avait-elle ensuite précisé.

Booba a révélé qu’il aurait pu collaborer avec Aya Nakamura mais en raison de ce conflit avec Niska, il a décliné la proposition. “Le saviez-vous : par solidarité pour Niska ( car il était en clash avec Aya ) Booba avait abandonné l’idée de faire un feat avec elle. Une décision qu’il “regrette” car au final ce dernier s’est mélangé avec tout le monde notamment avec des personnes que l’on apprécie guère chez la Piraterie” révèle le profil Instagram Ifp92i que Kopp vient de créer pour contrer la censure de la page de son média OKLM sur le réseau social. Une révélation à laquelle, l’auteur de Réseau n’a fait aucun commentaire.