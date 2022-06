Soso Maness prêt à arrêter le rap mais ne veut pas faire les mêmes erreurs que La Fouine

Soso Maness poursuit la promotion de son album À l’aube et vient d’accorder une interview au média Rapunchline dans laquelle l’artiste Marseillais a évoqué sa possible fin de carrière dans le rap tout s’exprimant sur la réalisation de son nouvel opus.

Soso Maness pourrait stopper sa carrière en faisant référence à La Fouine

La semaine dernière, Soso Maness a présenté son quatrième album solo, un projet de 17 titres, avec Sofiane sur le single “FDP”, Hooss pour le morceau “On vous guitarise”, Font Vert Clan sur “Pochon Vert”, L’Algérino pour “A la muerte”. L’interprète de Petrouchka continue d’assurer la présentation de cet opus auprès du public et s’est confié sur son avenir dans le rap et la possibilité de tout stopper tout en mentionnant l’exemple de la carrière de La Fouine.

“Sur tous les featurings, depuis le début de ma carrière, j’amène le rappeur parce que je suis un passionné de rap avant tout. Et je sais où les emmener Dans 100% des cas, on m’a toujours validé.” a commencé à expliquer Soso Maness avant de poursuivre sa déclaration, “On en reparlera, dans 2 ou 3 ans, enfin je ne pense pas que je serais là encore. Je veux arrêter au sommet, je veux arrêter au top. Je vis comme un privilégié, qui a touché du bout du doigt son rêve à la trentaine. Tout ce que j’ai rêvé dans ma vie, même quand je ne rappais plus, j’étais un passionné de rap.”.

Dans la suite de ses propos, Soso Maness cite l’exemple de l’évolution de la carrière à Laouni, “Je ne ferais pas les mêmes erreurs que les autres rappeurs. Parce que je sais qu’est-ce qui a fait que je n’ai plus aimé tel ou tel rappeur. Ou j’ai moins écouté La Fouine par exemple, alors que je l’écoutais beaucoup à l’époque. Je sais ce qui a fait, les causes. Maintenant, j’essaye de ne pas faire les mêmes erreurs qu’on pu faire nos grands”.