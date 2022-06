Jul annonce une mauvaise nouvelle à ses fans

Jul, l’artiste le plus prolifique en France va marquer pour la première fois dans sa carrière une longue absence. Après une actualité chargée ces derniers temps avec son concert événement au stade Vélodrome et la sortie de son album “Extraterrestre” ainsi que les clips de tous les titres extraits de ce projet, le rappeur Marseillais a confié son souhait de faire une pause.

Alors qu’il vient d’obtenir un nouveau disque d’or avec “Extraterrestre”, le projet totalise un peu plus de 70 000 ventes en deux semaines d’exploitation et cartonne grâce au tube “J’ai tout su” ou encore le single “Superstar”, Jul vient d’évoquer dans une interview pour Clique le fait de faire une coupure avec la musique pour prendre un peu de repos en révélant aussi une anecdote de l’époque de la sortie de son tout premier projet.

Jul va s’absenter

“Je sais que j’avais au moins entre 600 et 800 sons. Je sais qu’il y avait une clé USB que j’avais passé à tout le monde pour déguster le quartier autour, Air Bel, dans mon quartier, de partout. J’ai fait déguster tout ce qu’il y a autour. J’ai donné la clé USB, je sais qu’elle tournait, je sais qu’elle tourne encore et il y a au moins 800 sons” a expliqué Jul sur ses débuts avant de poursuivre lors de cet entretien avec Mouloud Achour qu’il regrette de ne être masqué comme les Daft Punk pour rester dans l’anonymat. “Comme j’aurais aimé… j’aurais aimé avoir cette intelligence, d’avoir mis le casque. Ah la vérité”.

“C’est un petit rêve aussi mais c’est impossible. J’aurais aimé être masqué ou si j’avais eu cette idée, ça aurait été pas mal. Pour moi, pour ma vie et tout, pour vivre tranquille.” a-t-il précisé avant de parler de la suite de sa carrière. “Là, je me dis que je travaille encore et tout, après je vais mettre un petit coup de frein. Je serais toujours là, mais je vais mettre un petit coup de frein pour ma vie personnelle. C’est obligé pour moi, le cerveau, bien faire les choses, ma vie aussi, c’est important” a révélé le rappeur Marseillais dans une déclaration qui va décevoir ses fans.