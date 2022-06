L’influenceuse Tchikita agressée à Marrakech après ses propos insultants les femmes Marocaines

“J’ai la gueule cassée…” commente l’influenceuse française Tchikita agressée après avoir manqué de respect à des marocaines en ayant eux des propos injurieux. Elle est apparue dans une vidéo avec le visage amoché après une altercation avec des femmes au Maroc et a décidé de prendre la parole.

Suivie par plus de 200 000 abonnés sur Instagram, Tchikita fait souvent le buzz avec ses vidéos sur la toile. Dernièrement, la jeune femme avait poussé un coup de gueule pour prévenir contre la consommation de ballon. “Les humains, les cités de France. Franchement réveillez vous, arrêtez les ballons. J’ai une paralysie des membres supérieurs. J’ai perdu la sensation du toucher. J’ai perdu plein de sensibilité avec les mains. Je n’arrive plus à mettre mes boucles d’oreille. Je n’arrive plus à m’attacher les cheveux. En gros, ça m’a brisé la vie.” s’était-elle agacée. “Franchement franchement, on essaye de véhiculer un bon message. Je n’étais pas consciente du danger. Maintenant j’en suis consciente. Je veux vraiment que vous arrêtiez les ballons mes moulas. Parce que j’ai pas envie d’apprendre quelque chose et j’ai pas envie d’entendre un truc. Donc s’il vous plait arrêtez les ballon. Faites pas cette mer*e, ça gèle votre cerveau” avait-elle ajouté.

C’est pour une toute autre affaire que Tchikita fait encore parler d’elle sur les réseaux. Pendant son séjour à Marrakech, elle s’est embrouillée à la piscine avec des Marocaines. “J’ai des copines que elles veulent tirer à la piscine. La piscine est puante, que des beurettes puantes. Votre pays qui pue” avait-elle déclaré. Des propos qui ne sont pas passés et peu après cette déclaration, l’influenceuse s’est affichée avec des blessures au visage suite à une altercation avant de s’exprimer sur Snapchat. “Pour mon œil, j’ai eu une petite altercation avec quelqu’un. On s’est battues donc voilà, j’ai la gueule cassée. Propre avant d’être fumante. J’ai vu des puantes de mes propres yeux, la vie de ma mere tu les vois sur les réseaux sociaux on dirait des grands paquets. Tu les vois en vrai, elles sont éclatées au sol. En plus, elles sont moches et elles puent du c*l” a-t-elle confié tout en précisant que sa première vidéo était à la base une séquence humoristique et que les femmes insultées sont des amies.