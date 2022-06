Zola impressionne avec sa nouvelle musculature

La grosse prise de masse de Zola !

Très discret depuis la sortie de son album “Survie” en 2020, Zola prépare son prochain projet et vient de faire son retour sur scène qui a marqué les fans par le changement physique du rappeur français en apparaissant très affuté au niveau de sa nouvelle musculature.

Zola a récemment fait monté la pression pour son retour en annonçant enterrer le rap français avec son nouvel album. Le jeune rappeur repéré par Kore et signé sur son label « AWA » s’est démarqué en 2019 avec son premier album “Cicatrices” avant de confirmer avec un second opus l’année suivante, il a réussi à vendre 100 000 exemplaires sur chacun de ses projets mais son troisième opus se fait désormais attendre de ses fans. “Dans mon premier album, j’ai fait un pas vers le public, pour “Survie”, j’ai pris plus de risques, en resserrant la musique autour de mes envies… le troisième album devrait être encore plus sombre” avait-il confié à ce sujet.

L’artiste est devenu stock

Il y a quelques jours, Zola a confirmé la parution à venir de cet album avec un message publié sur ses réseaux, “Assez d’place pour que j’y foute tout le rap français” ainsi qu’une photo d’un cercueil. Mais aujourd’hui c’est pour une toute autre raison qu’il fait parler de lui, comme La Fouine avec sa musculature ou encore Naza avec sa perte de poids, l’interprète de Papers a surpris le public en affichant son changement physique. Il a visiblement passé beaucoup de temps à la salle pour se muscler comme on peut le constater sur une vidéo d’un de ses derniers concerts.

Dans son actualité du moment Zola va également dévoiler un nouveau morceau le mois prochain intitulé « GANTS », un titre extrait de la compilation « 91 All Stars ».