Bigflo et Oli font passer un message à Booba, B2O réagit

Loin des clashs, du respect entre Bigflo, Oli et le DUC !

Dans leur quatrième album nommé Les autres c’est nous, Bigflo & Oli rendu hommage à Booba avec un titre dédié en son nom. Dans une interview le duo s’est confié sur l’auteur d’Ultra, une déclaration qui n’est pas passée inaperçue car Kopp vient de répondre à ces propos du groupe Toulousain.

4 années après leur précédent album, La vie de rêve et une pause, le duo Bigflo et Oli est de retour sur le devant de la scène avec un album de 21 morceaux avec des nombreux invités comme Tayc sur « Une belle chanson », Julien Doré pour « Coup de vieux », Francis Cabrel sur « Trèfle », Leto pour « La Familia », Vald sur « Fan », Russ pour « Trust Myself », Olympe Chabert sur « Tant pis ou tant mieux » et enfin MC Solarr pour « Bons élèves ». Mais c’est la 4ème piste du projet qui a le plus interpellé le public car le titre se nomme « Booba ».

Les deux frères sont fans de Booba qui répond

Ce single est dédié à B2O et à quelques jours de la sortie de cet album, Bigflo et Oli se sont exprimés sur ce choix lors de leur passage chez GQ. « On trouvait ça marrant que Bigflo et Oli fassent un morceau qui s’appelle « Booba » » explique Oli avant de poursuivre, « Parce que Booba, c’est un mec qui divise aussi beaucoup, comme nous on peut le faire. Nous, souvent, notre blaze revient dans les débats dès que ça parle de rap, qu’on aime ou qu’on n’aime pas ». « Contrairement à ce que Bigflo et Oli pourraient laisser penser, on est des énormes fans de Booba depuis très, très longtemps » ajoute Bigflo.

« Quoiqu’on en dise, je pense, si tu es fan de rap français, Booba, pour moi, il est dans le top 3, et pas troisième » décrit par la suite Oli. « Le public rap aime trop mettre les choses en opposition. Comme s’il y avait vraiment une dualité immuable : c’est soit t’aimes Bigflo & Oli, soit t’aimes Booba. On peut aimer les deux » précise Bigflo avant que son frère ne conclut à ce sujet, « Cette chanson veut aussi dire : « Arrêtez de nous dresser les uns contre les autres ». On trouvait cela marrant d’entendre que BigFlo & Oli, avec tout ce que l’on représente dans « l’imagerie », etc., veulent aussi faire comme Booba : se raser le crâne et partir à Miami. On s’amuse à casser les barrières que certains veulent mettre inutilement car ce n’est pas parce que l’on est BigFlo & Oli que l’on ne peut pas apprécier le talent artistique d’un mec comme Booba, avec ce qu’il signifie en termes de symbole et de réussite, de motivation ».

Comme souvent cette information le concernant n’a pas échappé à Booba et qui pourtant habitué au clash a apprécié le geste et les propos des deux rappeurs Toulousains en partageant une ancienne photo de lui avec Bigflo & Oli dans une story Instagram.

