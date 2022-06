Booba échappe à une tentative de meurtre ? « Faites très attention »

Grosse frayeur pour Booba

Avec tous ses clashs, Booba s’est fait beaucoup d’ennemis que cela soit dans le rap game ou encore sur les réseaux. L’autoproclamé Boss du Rap Game semble avoir été victime de son comportement provocateur et vient d’être ciblé par une tentative de meurtre ou d’enlèvement, il a failli être pris dans une embuscade et accuse Marc Blata d’en être à l’origine.

Dans ses longue carrière dans le rap, Booba s’est embrouillé avec des nombreux artistes comme Rohff, La Fouine, Gims, Kaaris, Vald ou encore Sadek mais c’est pour une toute autre affaire qu’il s’est fait peur. Le rappeur français exilé à Miami qui partage quotidiennement des images de sa vie privée aux Etats Unis sur les réseaux tout en exprimant son avis sur l’actualité du moment s’est récemment attaqué à Marc Blata en portant des lourdes accusations contre ce dernier lui reprochant notamment d’arnaquer les internautes, cette affaire fait beaucoup parler depuis quelques jours dans les médias.

B2O victime d’une embuscade

Après s’être moqué de Naps dans un tweet, B2O a laissé sous entendre dans un tweet que des personnes ont tenté de s’en prendre à lui physiquement sans donner détails de ce qui pourrait une tentative de séquestration et même d’assassinat pour arrêter de le faire parler. « Faites très attention, vous m’avez loupé » a commenté le DUC en postant une photo d’une vidéo de caméra de surveillance, une façon d’avertir ses rivaux qu’il a pas pris peur.

Booba a poursuivi avec une second tweet dans lequel il a posté une vidéo de Marc Blata pour lui passer un message, « Quand t’es un novice dans le crime et que tu te balances toi et ta team ( car ils ne sont pas que 2 ) avant d’avoir terminé le boulot. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours » déclare-t-il avant de conclure, « c’est grâce à toi que je m’en suis sorti imbécile ». Son embrouille virtuel avec l’influenceur est donc désormais bien réel et devrait pas en rester là.

FAITES TRÈS ATTENTION!!! VOUS M’AVEZ LOUPÉ 👀🥷🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/ghvlaNtQhJ — Booba (@booba) June 21, 2022