SDM en plein scandale pour sa photo avec le cadavre d’un policer ensanglanté

SDM se retrouve au cœur d’une vive polémique suite à la publication sur son compte Instagram d’une photo du tournage de son dernier clip sur laquelle apparait au sol en arrière plan le cadavre ensanglanté d’un policier mort.

La scène du policer mort avec SDM choque

Après le succès de son premier album solo baptisé OCHO, SDM a offert aux auditeurs une nouvelle version du projet avec une réédition permettant même à cet opus d’atteindre le seuil des 50 000 ventes et d’être certifié disque d’or. Quelques mois suite à la sortie de cette édition avec six inédits, le rappeur signé sur le label 92i Records a décidé de faire son retour avec un single hors album produit par Ikaz Boi nommé « Gâchette ».

Pour présenter cet inédit, SDM a également dévoilé le clip réalisé par Rissk de ce morceau le 3 juin dernier qui cumule plus de 800 000 vues sur Youtube mais suite à la publication des plusieurs photos du tournage avec la légende « GÂCHETTE PRESSÉE. TIREUR PRÉCIS. REPRÉSAILLES J’ANTICIPE », l’artiste du 92i fait scandale. En effet sur l’un des clichés, il se tient debout à coté d’un policier tué suite à un accident de voiture. Des syndicats de police et des politiciens comme Gilbert Collard du Rassemblement National se sont outrés de cette mise en scène. Le député a interpellé le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander d’intervenir pour sanctionner l’interprète de Daddy sur son comportement anti-police.

« Le rappeur #SDM fait la promo de son clip en posant à côté du cadavre ensanglanté d’un policier : ignoble, dégueulasse, ce rappeur mérite d’être poursuivi et condamné et une loi d’aggravation pénale doit être vite adoptée ! » s’insurge Gilbert Collard. « En France, en 2022 les rappeurs se mettent en scène avec des cadavres de policiers (la photo est tellement violente que nous sommes obligés de censurer) et des légendes menaçantes. Quelle sera la réaction de l’Etat ? » s’est également agacé le député Européen Jérôme Rivière.

Le rappeur #SDM fait la promo de son clip en posant à côté du cadavre ensanglanté d’un policier : ignoble, dégueulasse, ce rappeur mérite d’être poursuivi et condamné et une loi d’aggravation pénale doit être vite adoptée ! src : https://t.co/O1KuTyP1e7 pic.twitter.com/V23VnYQKpO — Gilbert Collard (@GilbertCollard) June 21, 2022

En France, en 2022 les rappeurs se mettent en scène avec des cadavres de policiers (la photo est tellement violente que nous sommes obligés de censurer) et des légendes menaçantes.

Quelle sera la réaction de l’Etat ? pic.twitter.com/kdwpkEYAj3 — Jerome Riviere (@jerome_riviere) June 21, 2022