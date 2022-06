Kaaris réagit aux révélations de son ex qui le démonte, « t’es juste un traître »

Au mois de janvier dernier, Kaaris avait annoncé la naissance de son fils et la mère de son premier enfant avait répondu aux internautes qui l’ont félicité pour cet heureux événement que ce n’est pas elle la mère. En effet Riska n’est plus en couple avec la maman de sa fille depuis plusieurs mois et a eu un second enfant avec une autre femme, son ancienne compagne vient de faire des révélations à ce sujet.

Kaaris répond à son ex femme, elle sort les dossiers

« Merci pour tous vos messages, c’est très gentil, mais je n’ai pas eu d’enfants, svp de me laisser avec ça » avait expliqué Linda en début d’année en réaction au message à l’annonce de Kaaris qui a révélé publiquement avoir accueilli son deuxième enfant, un petit garçon. La jeune femme mère de la fille du rappeur prénommée Brooklyn est visiblement très remontée contre le rappeur Sevranais est vient de balancer plusieurs lourdes accusations à son encontre.

« C’est triste de voir qu’après tant de mois et tant de patience de ma part, et suite à une énième manipulation je me vois obligé aujourd’hui de défendre mes droits et mon honneur. Il s’est passé énormément de choses si vous saviez. J’ai préservé les intérêts et la carrière de quelqu’un qui n’a jamais eu le moindre respect pour la mère de sa fille malgré presque 14 ans passé avec lui. J’ai été forcé de garder le silence a cause de l’entourage, les men*ces, la pression familiale. Je n’ai plus peur mais plus du tout. Aujourd’hui c’est fini je vais faire ce que j’aurai du faire y a bien longtemps, contrairement à d’autres tu ne m’a pas trouvé sur le trottoir ou en show case n’oublies jamais ça. » décrit-elle sur son compte Instagram.

Riska se compare à Johnny Depp

Des propos auxquels Kaaris a décidé de répondre d’une surprenant façon en publiant simplement une photo de Johnny Depp prise au tribunal lors de son jugement contre son ex-femme, l’acteur américain a obtenu gain de cause face à son ancienne compagne lors de ce procès qui a agité la presse people pendant plusieurs semaines. Cette publication n’a pas plu à Linda qui a décidé d’en remettre une couche.

« Ah bon johnny maintenant. Armand tu fais le fou. Plus de 13 ans t’a oublié ? tu sais très bien que je parle pas sans preuves concrètes et réelles. Sinon t’aurai pas forcé pour que je signe un accord de confidentialité mais si tu veux jouer ok. J’parle pas de 1 dossier, des sauces j’en ai à tous les goûts, t’aurais plus régler tout ça deeepuis mais comme t’es juste un traître…. la première chose que tu m’a dites quand ai cramé ta double vie c est « tu vas m afficher sur les réseaux je suis mort » t’avais juste peur de ça, t’a rien vu venir donc t’a pris la confiance. On sait tout les 2 la vérité sur toi et j’parle pas que de ta traîtrise hein t es carrément prêt à mettre des gens dans des pb … y a le karma tkt » a réagi la jeune femme via un message posté dans une story.