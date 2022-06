Niska chambre Juss qui sort le single Habibi

Niska place un petit tacle à Juss qui ne se démonte pas

Alors que la version française de Rythm + Flow cartonne sur Netflix, certains candidats ont profité du buzz de l’émission pour sortir un nouveau titre comme par exemple Juss. Le rappeur Marseillaise a annoncé la sortie du single Habibi cette semaine en référence à son passage raté ce qui a bien amusé Niska.

Sélectionné à Marseille par SCH, Juss s’est fait éliminer lors de la troisième épreuve pendant le freestyle de groupe, il a eu un gros blanc sur scène et a improvisé un improbable refrain en chantant habibi de quoi laisser les membres du jury perplexe. Même si Shay a tenté de défendre sa cause, Niska et SCH ont été unanimes sur le choix de ne pas le garder pour la suite de la compétition. La prestation du jeune artiste a ensuite été parodiée sur les réseaux avec sa phrase « elle voudrait que je l’appelle Habibi mais moi c’est son c*l que j’vais bibi ».

Le charo se moque gentiment du candidat puis le soutien

Juss a donc décidé de sauter sur l’occasion de ce buzz en dévoilant un titre intitulé Habibi en référence à cette fameuse séquence. « JUSS a enregistré et sortira prochainement le morceau « Elle voudrait que j’l’appelle Habibi… » » décrit un tweet avec un extrait du single ce qui a bien fait rire Niska. Ce dernier a partagé la publication avec une photo de son visage très perplexe face à la performance face à l’artiste Marseillais lors de son freestyle raté avant de lui apporter finalement son soutien avec un second tweet, « Force au fréro Juss ».

Cette petite mésaventure n’a pas découragé le candidat de Nouvelle école qui vient de mettre en ligne le clip de son nouveau morceau également disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce vendredi.