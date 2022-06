Booba engage un service de sécurité face à la menace d’embuscade

Face au danger, Booba ne rigole pas avec sa sécurité !

Après avoir été victime d’une embuscade ratée cette semaine, Booba a pris le menace au sérieux et vient de mettre en place des hommes d’un service de sécurité devant son domicile à Miami pour assurer sa protection ainsi que celle de ses deux enfants Luna et Omar.

Depuis quelques semaines, Booba se mobilise pour dénoncer les arnaques de Marc Blata et sa femme en balançant des lourdes accusations contre le couple avec des dossiers compromettants. Le rappeur français exilé à Miami a eu plusieurs échanges tendus avec le blogueur sur les réseaux avant d’affirmer il y a quelques jours avoir été victime d’un guet-apens manqué suite à ce conflit de quoi relancer une nouvelles fois les hostilités entre les deux hommes.

Des gardes devant chez B2O après la tentative d’enlèvement

« Faites très attention, vous m’avez loupé » a récemment commenté Booba en postant une photo de lui provenant d’une vidéo d’une caméra de surveillance laissant sous-entendre qu’il a échappé à un enlèvement ou pire encore à une tentative de meurtre. B2O a ensuite assuré que Marc Blata est à l’origine de cette tentative, « @marc_blata Si j’étais toi j’arrêterai tout tout d’suite. Ce que vous avez tenté de me faire c’est 25 to life aux états-unis ( perpétuité ) j’ai des noms j’ai de la caméra surveillance j’ai des empreintes j’ai le tél et vos aveux en vidéos car vous avez crié victoire trop vite » a assuré le DUC.

De son côté Marc Blata n’a pas fait de commentaire suite aux propos de Booba alors que ce dernier a décidé de prendre ses précautions pour se protéger ainsi que sa famille en enrôlant un service de sécurité à son domicile. Doublement sur ses gardes, B2O a en effet relayé une photo d’un homme posté devant sa maison en train d’assurer la surveillance avec le message « Un homme averti…« avec un émoji sablier, un ninja et un drapeau pirate.