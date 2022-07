Booba met sa menace à exécution contre Seth Gueko

Gros coup dur pour Seth Gueko suite à la mise garde de Booba de faire supprimer son featuring avec le rappeur signé sur le label 92i, Dala, le titre vient effectivement de disparaître des plateformes de streaming quelques jours après ce coup de pression.

Le Duc n’a pas lancé une menace en l’air

Il y a quelques semaines Seth Gueko a dévoilé le dernier album de sa carrière « Mange tes morts » avec des nombreux invités tel que DA Uzi, Lefa, Benjamin Epps, Youssoupha, Kofs, Le Rat Luciano, Akhenaton, Sat L’Artificier, Caballero ou encore Dala mais cette collaboration avec ce dernier cité n’a pas été validée par Booba qui a récemment annoncé la signature du jeune rappeur dans son écurie sous le label La Piraterie. Ce featuring sur le single Krakoukass s’est fait sans l’autorisation de B2O qui a virulemment fait savoir son désaccord en révélant publiquement sa discussion en privé sur Instagram avec le principal concerné par cette affaire.

« Tu t’es pris pour qui pour mettre Dala dans ton nouvel album sans demander aux intéressés ? » s’est indigné Booba avant d’avertir Seth Gueko, « On va te retirer ton album directement, tu vas apprendre à respecter les gens… Fais l’imbécile, tu vas voir, en tout cas, on va le retirer ». Une menace que le Duc a visiblement mis en exécution car depuis quelques heures, le morceau commun entre Seth Gueko et Dala n’est plus disponible sur les plateformes de streaming. La onzième piste du nouvel album du rappeur originaire de Saint-Ouen-L’aumône vient en effet de disparaître du projet et ne devrait pas faire son retour même s’il est cependant toujours disponible sur la version physique du projet.

Seth Gueko de son côté n’a fait aucun commentaire sur cette surpression alors que pour Booba, il est évidemment qu’aucun des rappeurs signés sur son label du 92i ne pourra faire un featuring sans son accord, ni se mélanger avec les artistes avec qui il est en conflit.