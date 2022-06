Mounir Moons : son passage à tabac par des proches du rappeur Guams

Mounir Moons a passé un sale quart d’heure. Le blogueur n’arrête pas de faire parler de lui ces derniers temps se retrouvant dans diverses embrouilles, cette fois-ci c’est avec le rappeur Guams qu’un conflit a éclaté et il a passé un mauvais moment.

Décidément, Mounir Moons ne semble pas être apprécié des rappeurs français, après son différend avec Booba puis plus récemment avec Lacrim, le Youtubeur vient de s’embrouiller avec Guams en allant jusqu’à fixer un rendez-vous avec ce dernier pour un face à face pour régler des comptes. « Golden Grams m’a donné sa localisation. Golden Grams a voulu changer l’endroit soi-disant pour son image pour pas le faire devant tout le monde… Je te laisse encore dix minutes un quart d’heure si tu n’es pas là, tout le monde saura que t’es une grosse tape**e. Ne parle plus jamais de rap ni rien, tu pourras écouter du Charles Aznavour » commente-t-il.

Cela ne s’est pas passé comme prévu pour Mounir Moons et cela a mal tourné pour lui car ce n’est pas le rappeur qui est venu au rendez-vous fixé mais des amis à lui. Le blogueur s’est fait passer à tabac par les deux individus avant de s’exprimer sur cette altercation. « Votre tonton, c’est un homme, ils m’ont sauté à deux. Non seulement, ils sont plus grands, mais ils m’ont sauté à deux » a-t-il déclaré.

Le rappeur Guams s’est ensuite expliqué à son tour suite aux propos de Mounir pour donner sa version des faits, « Moi les gars, je suis où ? Moi, je suis au chtar. Mounir espèce de trou du c*l de mes deux, ta mère la p*te. Écoute-moi bien, moi, je suis au chtar j’suis obligé de t’envoyer des gens. Toi t’es là tu veux faire le mec qui parle sur les réseaux, qui si qui ça. Ferme ton c*l un peu. J’ai appelé que deux collègues à moi, ils sont venus à deux. Ça, tu ne peux pas le nier. Ils t’ont n*qué ta mère la p*te fin du game (…) Arrête d’avoir la rage (…) Si je pouvais venir, je serais venu t’enc*ler seul ».