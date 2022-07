Matt Houston attaque encore Diam’s l’accusant d’être revenue pour l’argent

Sans pitié, Matt Houston démonte encore Diam’s et continue d’agiter les réseaux après ses dernières polémiques suite à une prestation ratée sur scène ou encore ses propos virulents contre l’ancienne rappeuse concernant son retour pour présenter la sortie de son premier film autobiographique intitulé « Salam ».

« Diam’s fait ses tunes sur vous… » s’énerve Matt Houston

Matt Houston s’était déjà agacé de l’interview de Diam’s pour la promotion de Salam au Festival de Cannes avec le média Brut en l’insultant copieusement sur Instagram avant de finalement s’excuser face aux critiques sur sa déclaration et pour apaiser les esprits face à l’ampleur prise par le scandale. Le récent entretien de l’interprète de « La Boulette » dans Sept à Huit a ravivé les hostilités de l’auteur de Rnb 2 Rue.

« Diam’s, Diam’s, Diam’s… elle a réussi, il n’y a pas de problème. Elle vous a tous eu… Non j’aime la soeur déjà. Après, le seul truc que j’aime pas parce que je me suis mal exprimé la première fois c’est de se servir d’une religion à des fins commerciales ou politiques. Ces deux trucs là sont réunis dans ce qu’elle fait » a-t-il tout d’abord déclaré.

Matt Houston a poursuivi en déplorant selon lui le fait que Diam’s utiliserait la religion pour faire de l’argent. « Elle vend son film par rapport à une religion (…) Je vais descendre dans une église, je vais me faire pasteur pour vendre ce que j’ai à vendre. C’est ça que je n’aime pas. Je peux pas cautionner ce genre de trucs. Tu n’arrives pas avec une religion qui n’est pas la tienne pour être encore plus religieuse que les religieux eux-mêmes. Tu fais pas ce genre de trucs. Moi, je n’aurais jamais fait ça » a ajouté le chanteur. « Après si ça fonctionne pour elle, tant mieux (…) C’est qu’une stratégie. Elle push sur ça mais non, mauvais travail. Parle de toi, parle pas de ta religion et essaye pas de vendre des trucs (…) En tout cas je lui souhaite le meilleur quoi qu’il arrive. Sachez que votre girl est là pour les tunes. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe (…) Je déteste les gens qui se servent des faits divers et des trucs comme ça (…) Diam’s fait ses tunes sur vous, c’est bien tant mieux » a-t-il conclu pour exprimer son avis.