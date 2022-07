Vald insulte la mère de Booba en plein concert

La guerre continue entre Vald et Booba ! En attendant le 15 juillet prochain avec la probable rencontre entre les deux rappeurs qui sont à l’affiche de la programmation des Francofolies de La Rochelle, le rappeur d’Aulnay vient de s’en prendre au DUC lors de son dernier concert en l’insultant alors que ce dernier a d’ailleurs récemment révélé que l’équipe de son rival a tenté d’annuler sa prestation au festival.

Vald provoque Booba sur scène avant leur confrontation

Depuis la sortie du dernier album de Vald en début d’année certifié disque de platine en 23 jours, Booba s’est lancé dans un clash contre l’interprète de « Désaccordé » qui ne s’est pas démonté et a répondu aux attaques. L’ancien membre du groupe Lunatic reproche notamment au V d’avoir tricher sur les ventes de son projet avant de balancer des dossiers sur le père de son nouvel ennemi en l’accusant d’être raciste. Les esprits se sont ensuite un peu apaisées avant le 15 juillet, date à laquelle l’artiste du 93 et B2O devraient se croiser pour la 37ème édition du festival programmé à la Rochelle.

« Vald t’es prêt pour la remise des oscars aux Francos ? » avait averti Booba au mois de mai dernier en faisant référence à la scène de la gifle pendant la cérémonie des Oscars entre Will Smith et Chris Rock. « T’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’évènement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyyy! On peut plus discuter? On se parle on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger? » avait-il ensuite ajouté en affirmant que l’entourage de Vald veut le déprogrammer de la 37ème édition du festival des Francofolies pour éviter un face à face physique entre eux.

Cette fois-ci c’est Vald qui vient de relancer les hostilités dans ce conflit, en plein concert il a insulté la mère à Booba sur scène comme le démontre une vidéo devenue virale sur les réseaux dans laquelle il a changé les paroles d’une chanson pour déclarer devant le public, « Ni*ue la mère à Booba« . Les retrouvailles entre les deux artistes aux Francofolies dans quelques jours s’annoncent donc sous haute tension.