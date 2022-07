Booba se remémore la fois où Sebydaddy a déféqué dans sa boite aux lettres

Booba est toujours aussi réactif sur les réseaux en dehors de son actualité musicale et n’oublie jamais aucune de ses embrouilles. Kopp vient de se remémorer la vidéo insolite de Sebydaddy qui avait affirmé avoir déféqué dans sa boite aux lettres.

Depuis un peu plus de deux années maintenant, Sebydaddy et Booba sont en clash. Le conflit a éclaté lorsque rappeur français exilé à Miami s’est attaqué sur les réseaux à Léa Mary suite à une séquence dans laquelle elle était en pleurs en raison de sa chirurgie esthétique des fe**es ratées. Sebydaddy, son petit ami de l’époque est ensuite sorti du silence pour défendre la jeune femme, il s’est directement adressé au DUC et n’a pas hésité à le menacer.

« Ce matin, 16 juin 2020, je me réveille tranquillement dans mon lit au soleil. Quand tout d’un coup mon téléphone sonne (…) Quelqu’un m’a envoyé un message. Mais qui ça peut être ? Et là je vois que c’est Booba. Oui B2O aves ses mucles H2O c’est de l’eau. Il m’envoie un message ‘bah alors Zebi Daddy’. Mais qu’est-ce que ça veut dire Zebi Daddy ? Il se moque de moi (…) Ma réponse va être fatale (…) Je réfléchis et je me lance (…) » avait Sebydaddy répliqué avant de provoquer Booba. « Bon B2O, H2O tes muscles c’est de l’eau, j’espère que t’as bien compris le message. C’est la dernière fois que tu m’envoies un pique, un message ou quoi que ce soit parce que sinon ça va se finir en octogone. Attention si je te croise » a-t-il poursuivi.

Dans ce différend avec B2O et après plusieurs échanges virulents sur les réseaux sociaux, Sebydaddy a profité de l’occasion pour faire le buzz en allant jusqu’à provoquer son rival pour un combat dans l’octogone. « Ecoute, B2O H2O tes muscles c’est de l’eau. Je me suis entraîné et j’ai percé dans la boxe ! Maintenant, je suis prêt à faire un octogone contre toi. Qu’on organise ça ici à Miami. J’ai porté mes Cojones, je pense qu’il va flipper en voyant ma photo », avait-il lancé avant d’aller encore plus loin . L’influenceur s’est également mis en scène en assurant avoir déposé ses excr*ments dans la boîte aux lettres du DUC. Une vidéo qui visiblement marqué Booba qui vient de la partager sur Twitter mais sans faire aucun commentaire.