Gims adresse un message à Diam’s, N°1 au box office

Alors que Diam’s s’est attirée les foudres de Matt Houston concernant son retour l’accusant de vouloir se faire de l’argent sur le dos du public d’autres ont validé cette sortie du silence pour revenir sur le devant de la scène comme Gims suite à l’annonce des premiers scores du film Salam au box office.

Diam’s cartonne avec Salam, Gims réagit !

A la surprise générale Diam’s a fait son retour médiatique il y a quelques semaines avec la présentation de son documentaire nommé Salam diffusé en avant première au festival de Cannes et pour lequel elle a décidé d’accorder des interviews promotionnelles comme avec Brut ou encore sur TF1 dans l’émission Sept à Huit tout en se confiant sur sa démarche de la réalisation de ce long métrage autobiographique retraçant sa carrière avant sa retraite ainsi que sa conversion à l’Islam afin de trouver la paix. Mélanie Georgiades de son vrai nom est toujours aussi populaire auprès des fans et vient de le constater avec le succès du démarrage de son film ce qui n’a pas laissé indifférent Gims.

Diffusé seulement dans quelques salles de cinéma en France le 1er et le 2 juillet, Salam a déjà conquis le public en prenant la première place du box office avec plus de 50 000 billets vendus pour son premier jour d’exploitation vendredi dernier. « Vous étiez 50.000 personnes hier à voir «Salam ». Je suis tellement touchée. Merci d’avoir été au rendez-vous. Vos innombrables messages m’ont tant émue. Aujourd’hui auront lieu les dernières séances en France. Hâte d’avoir vos retours. Merci encore. Gratitude. Mélanie », a fièrement annoncé Diam’s sur Instagram. Un message relayé par Gims dans une story tout en mentionnant l’ex-rappeuse en ajoutant le message de félicitation, « 50 000 entrées N°1 au Box Office » ainsi que deux émojis, un poing en l’air et un cercle rouge avec un espace vide au milieu pour saluer cette belle performance.