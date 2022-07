Maeva Ghennam tacle Booba en affichant son incroyable corps sans chirurgie

Ça se chauffe encore entre Maeva Ghennam et Booba, l’influenceuse vient de balancer du très lourd après les dernières attaques de l’auteur d’Ultra en postant une ancienne photo d’elle d’avant sa chirurgie esthétique pour afficher son étonnante métamorphose physique tout en adressant une nouvelle pique contre le père de Luna et Omar.

Maeva Ghennam méconnaissable sans son corps refait !

En plus de son actualité musicale avec ses collaborations en compagnie de son poulain Dala sur son dernier album « MLJ Hills » (3 featurings, « Baby », « PRT » et « Fin ») puis le single « Pablo » avec Maes dans sa version intégrale, Booba s’est aussi lancé ces derniers temps dans la dénonciation des anarques des influenceurs en ciblant notamment Maeva Ghennam sauf que la candidate de télé-réalité n’a pas dit son dernier mot dans cette guerre et répond constamment aux accusations.

« La malédiction s’est abattue sur cette marque car elle travaille avec l’influvoleuse @Maevaghennam1 . Si vous aussi vous avez été victime de ces voleurs influenceurs envoyez-nous vos preuves et témoignages sur influvoleurs2022@gmail.com » a commencé à tweeter l’interprète de Ratpi World concernant la collaboration promotionnelle entre Maeva Ghennam et la marque Sorella. Elle ne s’est pas laissée faire en répondant au rappeur sur Instagram, « Espèce de vieux de 45 ans tout frustré qui harcèle les gens » puis d’ajouter, « booba le gros frustré tu vas vite t’arrêter parce que moi je vais sortir des vrais dossiers tu peux pas t’arrêter de penser à moi de parler de moi tout les jours espèces de harceleur. Je m’en tape de ta vie et tout les jours tu parle de moi alors que je te calcul même pas…espèce de frustré parce que tu a un petit zi*i ».

Des dossiers compromettants balancés sur B2O par l’influenceuse ?

Cela n’a pas assagi Kopp, « Tu peux balancer tout c’que t’as hésite surtout pas! Envoyez tout. T’es perdue sans MB tu me l’as dit de vive voix. Mais MB c’est fini!!! Vous m’avez loupé! Fallait pas » a-t-il répliqué avant de posté une photo de Maeva Ghennam avec sa maman ainsi que le message, « À la personne qui aura le malheur de lui faire un enfant : l’enfant ressemblera à la personne de gauche, à droite, c’est une chambre à air! ». L’influenceuse aux 3 millions de fans sur Instagram a réagi en postant une photo inédite d’elle plus jeune sans chirurgie esthétique et la légende, « Tiens ma gueule et mon corps pas refait. J’avais déjà une bonne base toi tu peux rien faire pour tes jambes de coque« .

« Booba l’indique qui fait le voyou sur ses sons. J’arrête de parler de toi, on sait que tu te met à clasher tout le monde parce que tu prépares un album, t’as besoin de force du coup tu te mets à harceler les gens. Bou**on qui a donné la moitié de ses places de concert pour le remplir » a-t-elle ensuite déclaré puis conclu, « Tellement quand t’es venu à Dubaï, tu nous as donné un billet pour qu’on vienne à ton concert pourri, y avait 60 personnes sur ton bateau pouraxxx même bebew il remplit plus que toi bou**on retraitée ».

La malédiction s’est abattue sur cette marque car elle travaille avec l’influvoleuse @Maevaghennam1. Si vous aussi vous avez été victime de ces voleurs influenceurs envoyez-nous vos preuves et témoignages sur influvoleurs2022@gmail.com 🙌🏾 pic.twitter.com/9S9aTMchw7 — Booba (@booba) July 3, 2022

.@Maevaghennam1 Tu peux balancer tout c’que t’as hésite surtout pas! Envoyez tout 😈 T’es perdue sans MB tu me l’as dit de vive voix. Mais MB c’est fini!!! Vous m’avez loupé! Fallait pas… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/sjVlWQ5lRt — Booba (@booba) July 4, 2022

Tien ma gueul et mon corp pas refait j’avais déjà une bonne base toi tu peux rien faire pour tes jambes de coque https://t.co/0k3B8DPvCc pic.twitter.com/KTAWPRM6nu — Maevaghennam (@Maevaghennam1) July 4, 2022

