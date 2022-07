Booba à la retraite abandonne le trône et tacle Ninho qui devait lui succéder

Le règne est terminé pour Booba qui cherche son successeur avant de se retirer pour de bon qu’aurait pu être Ninho mais ce dernier est disqualifié selon B2O. Lors de la sortie d’Ultra, Kopp avait assuré qu’il s’agit de son dernier album de sa carrière mais il est resté très actif musicalement en multipliant les collaborations et les singles inédits de quoi mettre en doute cette affirmation.

Le Duc veut léguer son trône au plus méritant !

A peine réconcilié avec Maes, Booba vient de présenter leur nouveau featuring sur le single « Pablo » enfin disponible dans sa version intégrale avec les couplets des deux rappeurs français sur les plateformes de streaming. Suite à la parution de ce morceau, les fans ont déjà réclamé une nouvelle collaboration entre eux qui serait la sixième en plus de cette dernière après « Blanche », « Madrina », « VVV » et « Platine o Plomo ». Une proposition validée par le rappeur Sevranais, « Ce que le peuple veut, le peuple aura » a-t-il réagi à cette demande dans une story sur Instagram mais son compère du 92i a un plus mitigé à ce sujet.

En effet Élie Yaffa se rapproche de la fin de sa carrière de rappeur et a réaffirmé son statut de retraité en confiant avoir terminé son contrat de distribution chez Universal Music suite à la sortie de son album Ultra. « Sauf que moi je suis à la retraite frérot, laissez-moi, j’ai fini mon contrat de distrib chez Universal Music, je suis free-agent, ça y est, je vous laisse le trône. » a répliqué Booba en laissant supposer il est prêt à tout arrêter. Le média Twitter Kultur a ensuite lancé un débat afin de savoir quel rappeur français va prendre la place de B2O sur le trône du rap français, cette publication n’a pas laissé indifférent le DUC. « Logiquement, c’est le JEFE des JEFE, mais il refuse le battle il est disqualifié. On va mettre le trône sur Ebay » a-t-il déclaré en parlant de Ninho qu’il avait clashé au mois de décembre suite à la sortie de l’album « Jefe » l’accusant d’avoir acheter des streams pour faire gonfler les chiffres des ventes de son projet certifié triple disque de platine.