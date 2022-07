MC Jean Gab’1 affiche sa condition physique impeccable à 55 ans

Retiré du game depuis plusieurs années, MC Jean Gab’1 s’est trouvé une nouvelle passion après le rap, le street workout et vient de s’afficher sur les réseaux pendant une séance d’entrainement. Le rappeur français connu pour son morceau clash, « J’t’emmerde » paru en 2003 est toujours dans une forme physique impressionnante à l’âge de 55 ans.

MC Jean Gab’1 impressionne en pleine séance de street workout

Grande gueule du rap français, MC Jean Gab’1 s’est fait remarquer pour son franc-parler, il a dévoilé deux albums « Ma vie » en 2003 puis « Seul… Je t’emmerde » en 2010 avant de se mettre en retrait du monde musical. Le rappeur français passe désormais une partie de son temps à s’entretenir physiquement au street workout. « La discipline est née quand les ricains ont commencé à balancer leurs vidéos sur Internet. Les gens confondent souvent avec la gymnastique, mais c’est très différent. Le street workout consiste à faire du muscle où tu veux, quand tu veux. » a-t-il confié sur cette pratique dans une interview pour Télérama. « Un bon entraînement dure environ 2 heures. J’enchaîne des séries de vingt pompes, tractions, dips, muscle up… C’est plus complet qu’une séance de musculation classique et en plus, c’est gratuit. La salle de gym, c’est pour les guignols ! Tu vas pas payer pour un sport que tu peux pratiquer gratos en prison » a-t-il précisé.

Sur son compte Instagram, MC Jean Gab’1 affiche fréquemment des vidéos de ses séances et tente de promouvoir le street workout. Dans une récente séquence, il a surpris les internautes en apparaissant très affuté à 55 ans en train de faire une série de tractions avec le message « Quand tu veux défier MC Jean Gab’1 aux tractions et les mecs sont plus là après. Et ils font cinq tractions j’étais mort, on défie pas les anciens on est encore au top ».

