Benzema : ses luxueuses vacances font scandale chez les écolos

Benzema vient d’être victime de nombreux commentaires très négatifs pour son train de vie luxueux qui fait beaucoup parler sur les réseaux. Après une saison avec un nouveau triomphe en Ligue des Champions avec le Real Madrid ainsi qu’une première place en Liga avec un titre d’un meilleur buteur dans les deux compétitions, KB9 prend un peu de repos avec un séjour à Miami dont il a partagé quelques images qui ont créé la controverse.

Favori pour remporter le prochain ballon d’or avec une saison pleine de réussite, Karim Benzema a profité de ses vacances pour se rendre aux Etats Unis dans la ville de Miami pour prendre un peu de bon temps. Très actif sur les réseaux sur lesquels il affiche fréquemment ses séances d’entrainement, l’attaquant Madrilène a partagé un montage vidéo sur un morceau de Drake de son séjour en Floride, jet privé, voiture de sport (Ferrari, Lamborghini), jet-ski, etc… l’ancien Lyonnais a fait diverses activités qui n’ont pas mis d’accord tout le monde. KB9 s’est en effet attiré des nombreuses critiques notamment de la part des écolos.

En effet face aux images de la mise en scène de Benzema, des internautes ont pointé du doigt le fait que le joueur ne pense à l’écologie. « les riches défoncent la planète », « Ce monde qui nous mène droit contre un mur », « Tout ce qu’il faut pour niquer la planète en deux minutes de vidéos. Chapeau l’artiste ! », « une idée du vide » peut-on lire dans les commentaires contre le buteur du Real dont le train vie de luxe agace les écologistes alors que d’autres se sont amusé de ces réactions « #benzema #et les bobos écolos qui se la ramène…….pathétique ». Le principal concerné par ces commentaires n’a pas été affecté et vient de quitter les Etats-Unis pour se rendre à Dubai.

Quand on me dit qu’il y a une vraie prise de conscience sur la catastrophe écologique en cours, j’envoie ce genre de vidéos.

On a même pas fait 1% du chemin https://t.co/V9S6Q7gkdp

— Bon Pote (@BonPote) July 5, 2022