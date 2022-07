Niska se moque de sa ressemblance avec Fresh LaPeufra à ses débuts

Niska n’a pas manqué de commenter le triomphe de Fresh LaPeufra dans la première saison de l’émission Nouvelle École. Depuis sa victoire dans programme diffusé sur Netflix, le rappeur Belge a mis tout le monde d’accord et cartonne avec le titre Chop. Des internautes se sont amusés à ressortir des anciennes vidéos de l’artiste repéré par Shay à ses débuts pour démontrer une certaine similitude avec l’interprète du tube Réseaux.

Niska amusé par son point commun avec Fresh LaPeufra !

Fresh LaPeufra est la nouvelle révélation du rap depuis sa participation à la Nouvelle Ecole. « L’aventure Nouvelle École c’est fini.. Cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire car elle a changé ma vie. Aujourd’hui je fais mes premiers pas dans le grand bain et bizarrement je ne suis pas stressé, au contraire j’suis grave excité ! Participer à ce programme m’a permis de grandir en tant qu’artiste et surtout d’apprendre énormément, que ce soit par les conseils du jury, la production et même les candidats. Tout ce qui m’arrive en ce moment ne s’est pas fais par hasard, il y a énormément de travail fait dans l’ombre que je tiens à mettre en lumière aujourd’hui. » a-t-il réagi sur Instagram après sa victoire en finale face à Elyon et Leys. Depuis quelques jours les internautes recherchent des archives des débuts de l’artiste Belge avec notamment un ancien clip à l’époque de la tendance trap qui n’a pas échappé à Niska.

En effet le clip du single « LG C’EST DALLAS » paru en 2015 a refait surface, il s’agit du premier clip de Fresh LaPeufra mis en ligne sur sa chaine Youtube. La vidéo met en évidence l’influence de Niska tant au niveau musical que sur le visuel ce qui a bien fait rire ce dernier. Le rappeur d’Évry a partagé une séquence du clip sur Twitter avec la légende « Fresh la peufra à l’époque de la trap« en ajoutant le commentaire ironique, « On avait le même chapeau carrément« tout en mentionnant le vainqueur de la Nouvelle École pour l’interpeller.

Dans les différentes épreuves de l’émission, Niska avait déjà fait part à Fresh de la similitude avec son propre style musical en le mettant en garde de la difficulté à percer dans cette voie.