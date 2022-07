SCH régale le public des Ardentes en invitant Fresh pour mettre le feu

Ce début du mois de juillet marque le retour des festivals dans toute la France et en Belgique avec plusieurs dates au programme pour SCH qui vient de performer sur la scène des Ardentes. Le S a réservé une énorme surprise au public en invitant Fresh avec à ses côtés Houssbad pour interpréter en live le morceau Chop dans une ambiance de folie.

SCH et Fresh réunis pour une dinguerie !

Le buzz de Fresh LaPeufra continue de prendre de l’ampleur ! N°1 du Top Singles en France cette semaine, le vainqueur de la Nouvelle école élu par le jury formé de Niska, Shay et SCH vient d’avoir l’honneur de monter sur scène lors du festival des Ardentes sur une invitation du rappeur Marseillais au plus grand bonheur des spectateurs. L’auteur du nouveau tube de l’été, Chop vient tout juste d’être interpellé par Niska sur le fait qu’il a repris son style et poursuit son ascension, il s’est visiblement lié d’amitié avec le S.

Séduit par le talent de Fresh pendant les différentes épreuves de l’émission Nouvelle épisode, SCH a décidé de lui apporter sa force pour la suite de sa carrière et de le mettre en avant. Après avoir récemment esquivé un lancé de bouteille sur scène, de passage en Belgique dans la ville de Liège pour le festival des Ardentes, l’artiste Marseillais a décidé de proposer au finaliste et vainqueur du concours sur Netflix de le rejoindre en compagnie de Houssbad pour mettre le feu. Les spectateurs présents sur place ont diffusé en masse des vidéos de la séquence sur les réseaux pour valider cette décision.

SCH a invité Fresh aux Ardentes pour qu’il performe « Chop » 🤝🔥 pic.twitter.com/tog65kOiZx — Interlude (@interludefrance) July 8, 2022

SCH est venu sur la scène des Ardentes avec Fresh la Peufra devant un public en feu 🎸⚡️⚡️ pic.twitter.com/WEkBT4lDel — 60SecondesSCH (@60SecondesSCH) July 7, 2022