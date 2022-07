Gims a mis un gros coup de pression à Maeva Ghennam

Maeva Ghennam sous la menace de représailles de Gims ! L’affaire avait éclaté au mois de décembre dernier et l’influenceuse continue d’agiter les rumeurs suite aux récentes accusations à son encontre de la part de Booba. La candidate des Marseillais qui avait rencontré B2O lors d’un séjour à Dubaï et désormais pris partie pour Meugui.

A l’occasion d’un showcase de Kopp à Dubaï, Maeva Ghennam avait insulté dans une vidéo Gims. « La piraterie n’est jamais finie… et Maître Gims, ni*ue ta mère » avait-elle balancé tout en lui adressant un doigt d’honneur. Par la suite la candidate de télé-réalité a changé de camp en apportant son soutien au leader de la Sexion D’Assaut contre B2O. Dans un enregistrement audio diffusé sur les réseaux, la raison de ce revirement est expliquée et nous donne l’explication de la récente rivalité contre le DUC.

Maeva Ghennam menacée par Maitre Gims ?

En effet Maeva Ghennam affirme avoir subi un coup de pression de Gims. « Hier j’étais bourrée et j’ai fait un Snap. J’ai dit ‘Maître Gims va ni*uer ta mère, je suis une pirate’. Et du coup là, il prend l’avion, il arrive à Dubaï. Il va voir le cheikh et il m’a menacé, il a dit qu’il allait me faire sauter mon visa et qu’il allait me mettre en prison. » confie-t-elle.

« J’ai trop la pression, je ne suis pas bien, je fais que pleurer. Parce qu’en vrai ses sons à lui je n’écoute pas. Moi, dans ma story Snap, j’écoute que tes sons H24 et même quand on s’était embrouillé, j’avais arrêté pendant 24 heures et après je n’y arrivais pas parce que j’aime trop tes sons. Il est venu à la maison, il veut me faire la misère sur les réseaux sociaux… Il m’a dit, c’est soit je lui fais des excuses publiques ou alors, il porte plainte contre moi, je vais en prison et il m’enlève mon visa. » poursuit-elle.

Des propos qui justifient également l’actuelle embrouille entre Maeva Ghennam et Booba qui ont également été accusés d’avoir voulu former un power couple. L’influenceuse aurait même présenté des excuses à Gims, « J’ai été obligé de mettre une story où je chante avec sa musique, il m’a fait partager son disque d’or en photo ». Le mari de Demdem n’a de son côté fait aucun commentaire sur tout cette affaire.