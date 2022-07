Wejdene ridiculisée sur sa posture trop cambrée, elle réplique sèchement

Wejdene vient de faire taire ses détracteurs après des critiques sur son physique suite à ses dernières publications sur les réseaux. Alors qu’elle vient fêter ses 18 ans au mois d’avril dernier et qu’elle prépare son retour en musique avec un nouveau projet, la jeune protégée de Feuneu est actuellement en Guadeloupe où elle a tourné un nouveau clip dont les premières images ont fait réagir les haters.

Wejdene réagit aux critiques sur son physique !

En effet dans une story, Wejdene apparait devant la caméra dans les rayons d’un supermarché de Guadeloupe pour prendre une boisson fraiche puis de s’affiche dans une autre séquence en train de se déambuler pour s’asseoir dans une voiture. La jeune chanteuse a également publié quelques photos de son séjour avec des images qui n’ont pas tardé à faire réagir les détracteurs sur les réseaux sociaux.

« Elle a un peu grossi », « Le dos tordu pour le swag », « Elle sait qu’il y a pas besoin d’aller aussi loin pour se filmer dans un rayon de canettes ? », « Elle a une scoliose ou quoi ? Y’a pas à se cambrer ainsi », peut-on lire dans les commentaires moqueurs à son encontre. En réponse aux critiques sur sa posture trop cambrée selon certains internautes, Wejdene s’est confiée sur le mal dont elle souffre depuis quelques années. « Majeur et Vacciné. Personne ne dicte mes choix et ça depuis le début. Rien ne sert de mettre mes actions sur le dos d’une tierce personnes. Je le répète. Majeur et Vacciné » a-t-elle réagi sur son compte Twitter dans une premier temps.

« Débat clos. Ps: J’ai une scoliose depuis mes 12ans. Vu que Bientôt on devra présenter notre carnet de santé ici » a précisé Wejdene avant de profiter de l’occasion pour annoncer la sortie de son prochain clip dans quelques jours, « Bref Re. Nouveau Clip semaine prochaine » a-t-elle conclu.

📸 Wejdene via sa story Instagram pic.twitter.com/DPziCfG3Bp — 𝐖𝐞𝐣𝐝𝐞𝐧𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐮 🇫🇷 (@wejdene_actu) July 7, 2022

