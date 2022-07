Arouf Gangsta agressé par plusieurs individus et roué de coups

Arouf Gangsta passé à tabac ? Habitué à susciter la controverse comme avec son clash contre Freeze Corleone, le snapchatteur semble avoir été pris dans un guet-apens. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, il apparait en train de se faire agresser par plusieurs personnes.

Arouf Gangsta en très mauvaise posture

L’année dernière Arouf Gangsta s’est fait traiter de pointeur suite à des révélations embarrassante à son sujet, il s’était également embrouillé avec Heuss L’Enfoiré en l’accusant d’acheter des vues pour gonfler les streams et avait ensuite encore provoqué Freeze Corleone pour un face à face suite à la phrase du rappeur, « Tous les jours, f**k Arouf » dans la nouvelle version de son single « Freeze Raël » en remplaçant sa dédicace initiale dans le couplet.

Un comportement qui a visiblement agacé certaines personnes notamment concernant les accusant de séduire des jeunes filles, suite à cette affaire Arouf Gangsta s’est fait très discret mais depuis quelques jours son nom a refait surface sur la toile. « Voilà il insulte des mamans après il fait dodo arrête gros t’es une v*ctime insulte pas les gens gentils après les gens gentils deviennent méchants et tu portes plainte sal*pe » décrit une vidéo dans laquelle le snapchatteur se fait frapper.

Le snapchatteur ciblé par un groupe d’individus

Les auteurs de cet acte ont pris la main sur le compte Snapchat de Arouf Gangsta pour s’exprimer. « Par respect pour ceux qui le suivent on va pas mettre les photos de son tout petit p***s qu’il envoie à des gamines sale pointeur. T’envoie ton se*e à des gamines d’à peine 18 ans. La prochaine fois que tu reparles mal aux mauvaises personnes ça te soulève pour de vrai plus personne saura où tu es. Cette fois c’était un avertissement » peut-on lire.

« Tout ceux qui pensent que c’est un handicapé, c’est un vislard. Il n’a rien, il ne veut rien faire de sa vie il invente qu’il fait 100K pour escroquer les gens, il a zéro principe. Même sa propre famille l’a abandonné » ont-ils ensuite déclaré avant d’ajouter, « A la base, nous on le pensait handicapé on a voulu l’aider il arrive même pas à payer une chambre d’hôtel on l’a aidé comme on peut pour qu’au final l tente avec son vis de faire du mal mais quand tu tapes du vis avec la rue, la rue te met un tournevis dans le c*l, fais toi discret c’est un conseil ».