Naps découvre que Booba et Damso sont sur son album TN

Naps tente de localiser Booba et Damso !

Le concours lancé par Naps pour la création de la pochette de son dernier album « TN » en proposant aux fans d’envoyer une photo d’eux pour figurer sur le visuel a inspiré les internautes. Certains fans se sont en effet amusés à adresser un cliché de Booba et de Damso. Les deux rappeurs se sont ensuite retrouvés sur la cover de cet opus formant le visage de l’artiste Marseillais qui a découvert cette insolite anecdote lors d’un passage dans le studio de Skyrock.

Pour assurer la promotion de son album La TN (Team Naps), l’interprète de La Kiffance a invité son public à participer au projet en proposant d’être présent sur la pochette en envoyant tout simplement un selfie. 11 000 clichés ont été pris en compte afin de réaliser le visuel final, un internaute avait profité de l’occasion pour y faire ajouter un selfie de Damso au volant d’une voiture et un autre en a fait de même avec Booba.

L’initiative des fans a fait plaisir au rappeur Marseillais

Les internautes ont ensuite réussi à retrouver les deux photos des rappeurs sur la pochette et l’information n’a pas échappé à Naps. De passage dans l’émission Planète Rap pour présenter l’album aux auditeurs de la radio, Skyrock a filmé la découverte par le Marseillais de la version physique de l’album. « Il y a Damso et Booba. Je sais pas où ils sont mais si tu regardes sur Twitter tu peux les trouver. C’est un fan qui a dû faire ça« a-t-il commenté en essayant d’identifier les visages de B2O et Dems sur l’image dans les 11 000 clichés alors que des fans ont réussi à les retrouver.

A noter que Naps a réussi à écouler 14 526 équivalents de son album de 19 titres après une semaine d’exploitation en décrochant la deuxième place du Top Albums la semaine de sa sortie avec dans les détails 5 846 ventes en physique, 8 581 ventes en streaming et 99 ventes en téléchargement.