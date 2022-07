PNL hué par le public lors du concert aux Ardentes

De retour sur scène pour le festival des Ardentes, PNL n’a pas vraiment fait le bonheur des fans lors de cette représentation. Ademo et N.O.S se sont fait huer par le public car ils sont arrivés sur scène avec 1 heure de retard et leur prestation n’a duré que 35 minutes au grand regret des spectateurs.

PNL lynché par les spectateurs après leur performance aux Ardentes

Cette année PNL a enfin pu monter sur scène pour la tournée de l’album « Deux frères« , le groupe originaire des Tarterêts a enchainé les dates de concerts dans tous les Zénith de France avec des performances réussies et saluées par les fans. Ce succès sur scène a même relancé les écoutes des plus grands classiques d’Ademo et N.O.S sur les plateformes de streaming en réussissant même à décroché un nouveau un record en certifiant au minimum single de platine tous les titres de l’album Dans la légende.

Le week-end dernier, les deux frères ont retrouvé le public au festival des Ardentes mais l’événement ne s’est passé comme prévu. Après près d’une heure de retard et un show écourté de seulement 35 minutes au lieu de 1h30, PNL a déçu les fans présents sur place et le duo s’est attiré les foudres des spectateurs qui ont hué les deux rappeurs avant de faire part de leur indignation sur les réseaux sociaux.

« Le public des ardentes qui commence à huer PNL et à quitter la fosse pour leurs retard, totalement mérité. », « 5 ans que j’attend de voir PNL, j’ai acheter un pass de 4 jours pour les ardentes que je n’aurais pas pris sans eux sur l’affiche. J’ai pas été voir Maes pour rester serrer au milieu d’alcoolique pendant 3h pour être devant. Résultat : retard et show de 30 min au lieu de 1h30 » peut-on lire dans les réactions sur Twitter ou encore, « PNL ils se permettent de venir 45mn en retard mais en + ils font que 30mn de concert aux ardentes et se permettent de partir comme des voleurs ? Humainement ils sont détestables aux plus haut point. Respectez le public qui a payé et c’est déplacé. ».

