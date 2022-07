Rohff fait passer un messages à ses détracteurs sur son concert à Bercy

Après l’annulation de plusieurs dates de sa tournée sans une explication, Rohff vient de confirmer qu’il sera bien le 15 novembre prochain sur la scène de l’AccorHotels Arena devant le public Parisien pour assurer le show en faisant passer un message clair aux détracteurs tout en annonçant la sortie d’un nouveau single.

Venez voir si on parle pour rien nous avertit Rohff !

Suite à la sortie son dernier album « Grand Monsieur« , Rohff a programmé une tournée dans toute la France baptisée « Classic Tour » avec une date exceptionnelle à Paris dans la salle de L’Accor Arena le 15 novembre 2022 mais au mois de mai Housni a fait face à un contre-temps car plusieurs de ses concerts ont été annulés. En effet les concerts au Dôme de Marseille, au Zénith de Lille puis de Nantes ainsi qu’au Arkéa Arena de Bordeaux ont été déprogrammés sans aucune justification, ni déclaration du rappeur du 94. Quelques semaines auparavant le Padre du Rap Game avait également annulé les dates au Zénith d’Orléans et de Rouen en évoquant un problème de planning.

Rohff vient de rassurer ses fans Parisiens, il compte bien assuré son concert à Bercy, « Bercy 15 novembre, le Bercy des Bercy ! 2h15 de Classic. Ils comprendront qui on est. Ils réaliseront à quel point le Rap Fr on l’a marqué au fer rouge et devront cesser de nous comparer à qui que ce soit ça suffit les bêtises, venez voir si on parle pour rien nous, à bientôt » a-t-il affirmé dans une story Instagram pour montrer sa détermination à monter sur la scène Parisienne au mois de novembre prochain.

Dans la foulée de cette déclaration Housni a aussi présenté la sortie sur les plateformes de streaming d’un nouveau morceau pour ce vendredi 15 juillet avec le titre « Lifestyle ».