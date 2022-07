Gims termine Booba, « T’as pas de couilles, vient me trouver »

Gims défie Booba pour une confrontation physique !

Silencieux face aux diverses provocations de Booba, Gims vient de sortir du silence suite aux dernières attaques à son encontre et contre sa femme Demdem pour jubiler de la suspension de son rival sur Instagram et lui proposer d’assumer son comportement en venant à sa rencontre pour régler des comptes.

La guerre est relancé entre Booba et Gims ! Ce dernier habitué à ne pas répondre aux clashs vient de changer de position et a décidé de répliquer. C’est suite aux accusations du DUC contre DemDem et Meugui d’être affiliés aux arnaques des influenceurs Marc Blata et Magali Berdah que le couple a décidé de réagir. La jeune femme a d’abord posté un message sur Instagram pour exprimer sa lassitude face aux attaques à répétitions de B2O avant que le leader de la Sexion D’Assaut ne prenne le relai.

Meugui se lâche totalement sur B2O, les hostilités reprennent

« Gims, espèce de vermine. Tu as toujours voulu me faire » a tweeté Booba en postant l’ancien enregistrement audio de Gims qui affirme avoir prié pour « l’anéantissement » de son ennemi. « Te faire toi ? Mdr tu te fais solo vieux fou 47ans cette année Gogogoww! Ps: sacré audio c’est qui qui parle ?? Mdr » ou encore sur un combat dans l’octogone « Non j’ai mieux !! Je propose une bataille de carte bleu avenue Montaigne ou Rodéo Drive » a directement répondu Meugui avant de poster un message subliminal avec une photo de plusieurs personnes portant un cercueil. La mari de DemDem a ensuite jubilé sur Instagram de la suspension du compte OKLM utilisé par Kopp et s’est longuement exprimé en vidéo sur le réseau social.

« Ça fait 5 ans que tu attends la réponse. Tu ne fais peur à personne, tu n’as jamais fait peur à qui que ce soit » commence-t-il à déclarer dans une story puis d’enchainer, « Tu ne veux pas me croiser, ce n’est pas vrai. Tu es terrorisé, tu es en boule chez toi. Voilà ce qui se passe, tu es en boule chez toi. Tu ne partiras pas en Tupac, personne ne veut te tuer. Personne ne veut te faire ce n’est pas vrai. Tu es KO ». Le rappeur de la Sexion D’Assaut se lâche ensuite, « Tu n’as pas le mental. Ça se voit dans ton comportement. Ça se voit que t’es suivi par un médecin. Vous laissez pas duper par sa taille, les muscles tout ça, c’est KO. C’est que de la gonflette. Un vrai psychologue, il va te dire que c’est une carapace. » poursuit-il avant d’ajouter, « Il comble un vide. Il est pas heureux ce gars et sa seule échappatoire, c’est ces formes de clashs. Ça suscite un intéressement chez lui. Ça veut dire qu’on le regarde. Voilà ce que tu es, tu es apeuré. Tu croupis dans un trou à rat. T’es un rat ».

Tu es KO, je suis plus fort que toi !

« Et ta musique, parlons de ta musique, ta musique bien KO. Depuis quelques années, il ne se passe rien. Tu annules tes dates, tes festoches, tes problèmes de logistique. Arrêtes, il n’y a pas de problèmes de logistique. Les humains ne sont pas venus à ton concert » continue de déclarer Gims contre Booba dans la suite de la séquence avant de balancer, « Tu as voulu sortir ton album en même temps que moi. Ton album que tu as fait fuiter. Malgré ça, j’ai fait une plus grosse semaine que toi. Tu es KO. Je suis plus fort que toi sur tous les points ».

Meugui accusé également B2O d’avoir acheter lui même des places pour remplir son concert au Stade de France au mois septembre prochain afin de les redistribuer avant d’assurer en conclusion, « C’est le dernier post. Ne rêves pas. Tu n’es pas digne de m’affronter parce que tu n’es rien ». Pour le moment le DUC n’a pas réagi mais cela ne devrait pas tarder.

Te faire toi ? Mdr tu te fais solo vieux fou 47ans cette année Gogogoww! Ps: sacré audio c’est qui qui parle ?? Mdr — G I M S (@GIMS) July 11, 2022

Non j’ai mieux !! Je propose une bataille de carte bleu avenue Montaigne ou Rodéo Drive — G I M S (@GIMS) July 11, 2022





Tic tac tic tac… pic.twitter.com/Sg1P6dl006 — G I M S (@GIMS) July 11, 2022

GIMS provoque BOOBA et lui donne RDV en Suisse 🇨🇭🥊 Qu’est ce que vous pensez de cette mascarade ❓ pic.twitter.com/yckLLR5Oi9 — Hip Hop Ultimate Team 📀 (@HH_UltimateTeam) July 12, 2022





Mdr cette vidéo de Gims me fume, il a finit Booba la coquille vide 😂 pic.twitter.com/wbbAu43gu9 — kamiss black (@PrinceKamiss) July 12, 2022