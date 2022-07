La Fouine dévoile son impressionnante transformation physique

Exilé depuis plusieurs années aux Etats-Unis à Las Vegas, La Fouine en a profité pour travailler son corps et affiche une incroyable métamorphose physique par rapport à ses débuts dans le rap. Il y a quelques semaines, déjà, une photo de l’évolution corporelle saisissante du rappeur de Trappes avait enflammé la toile et il vient de récidiver avec le dernier cliché posté sur son compte Instagram.

La Fouine fait sensation avec sa musculature !

Très discret musicalement, La Fouine partage fréquemment des images de sa vie aux USA ainsi que de ses voyages comme récemment lors de son séjour au Rwanda en compagnie de sa fille Fatima a en allant notamment à la rencontre de la population locale. Depuis la sortie de son dernier album XXI au mois de mai 2021, Laouni reste toujours actif sur les réseaux sociaux même s’il n’a aucun projet à promouvoir, il prend soin de toujours être proche de sa communauté.

En attendant des informations sur la suite de ses projets musicaux, La Fouine affiche son quotidien aux Etats-Unis avec ses séances d’entrainement à la salle de musculation. L’artiste originaire des Yvelines a pris l’habitude de faire beaucoup de sport, physiquement son corps n’a plus rien à voir avec celui du commencent de sa carrière au début des années 2000. Laouni a fait oublier son physique maigrichon et affiche souvent sa prise de masse aux internautes et vient encore de les impressionner avec la dernière photo publiée sur les réseaux sur laquelle il apparait torse nu à la salle de sport.

« FouinySchwarzenegger », « The big man », « Solide et fort comme un Roch », « Le plus beau, le plus fort de tous Le frérot est en forme de fouuuuu ! », « Woww Quel transformation, quel corps de rêve », « Qu’est-ce qu’il est musclé » ont réagi les fans dans les commentaires de la publication.