Booba réplique de la meilleure des façons à Gims qui veut le finir sous nos yeux

La tension monte encore d’un cran entre Booba et Gims !

Après environ 5 années silence face aux clashs à répétitions de Booba, Gims vient de se lâcher contre son rival suite à la suppression du compte Instagram du média OKLM et aux accusations contre sa femme DemDem. Le leader de la Sexion D’Assaut a adressé un long message en vidéo à B2O pour le remettre en place tout en le défiant de venir le rencontre afin de s’expliquer sur leur conflit.

Habitué à rester calme face aux critiques, cette fois-ci Gims est sorti de ses gonds et a pris la décisions de s’en prendre sévèrement à Booba en l’accusant de s’inventer une vie sur les réseaux. Meugui a également accusé Kopp d’annuler ses dates de concerts en évoquant des fausses excuses comme des problèmes de logistiques en affirmant que sa musique ne marche plus depuis plusieurs années. Il affirme même que B2O aurait acheté lui-même les places de ses concerts pour les offrir et lui rappelle avoir battu les ventes d' »Ultra » avec son dernier album « Le Fléau« .

Je vais le finir sous vos yeux annonce Meugui !

« Viens on revient à la base. Tu as grandi à Meudon La Forêt. Malgré ça, tu as réussi à faire du rap là-bas. Et ça c’est fort. Il est là l’Oscar que tu dois avoir. Tu es trop KO. N’importe qui annule tes dates, c’est terrible. Et arrête de parler d’oseille, tu n’as pas d’argent. Je connais la musique, je connais toutes les entrées d’argent, tu n’as pas d’oseille. » a également lâché Gims tout en provoquant le DUC, « Montre nous ta villa au ralenti, et ne va pas filmer chez quelqu’un d’autre. Ne vous faites pas duper par ses muscles, il est KO, ce n’est que de la gonflette. Il comble un vide dans sa vie, il va à la salle. Tu es apeuré, tu es un rat. ».

Viré d’Instagram, Booba a réagi sereinement sur Twitter en postant une vidéo d’un de ses derniers concerts sur laquelle il apparait sur scène face à des milliers de fans en train de reprendre les paroles de son morceau « Parlons peu » paru en 2013 sur l’album « Futur 2.0 ». « Parlons peu…« a-t-il commenté en toute sobriété sans aucune insulte pour répondre aux accusations de Gims sur ses shows déprogrammés. Kopp compte donc visiblement agir et stopper les paroles en l’air alors que Meugui est directement répliqué en déclarant en réponse à ce tweet, « Mdrrr mais c’est une brindille votre gars ! une bou**onne ! » et « Ce qui est sur c’est que c’est une influenceuse votre gars, je vais le finir sous vos yeux« .

Mdrrr mais c’est une brindille votre gars !une bouffonne ! — G I M S (@GIMS) July 12, 2022